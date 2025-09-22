१० कोटींचा कुत्रा! असा आहे जगातील सर्वात महागडा पाळीव प्राणी

Monika Shinde
१० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचा कुत्रा! तुम्ही कधी ऐकले आहे? तिबेटन मॅस्टिफ हा कुत्रा जगातील सर्वात महागडा पाळीव प्राणी म्हणून ओळखला जातो.
हा कुत्रा चीनमध्ये विकत घेतला गेला आणि त्याची किंमत तब्बल १० कोटी रुपये होती. तो १९० किलो वजनाचा आणि ९ फूट उंच आहे.
तिबेटन मॅस्टिफची उत्पत्ती तिबेटच्या थंड डोंगराळ भागात झाली आहे. हा प्राचीन जातीचा कुत्रा शतकानुशतके घर व गुरांची सुरक्षा करतो.
हा कुत्रा सिंहासारखी जाड माने आणि भव्य शरीराने सजलेला असतो. त्याचा स्वभाव शांत पण रक्षणात अत्यंत आक्रमक असतो.
तिबेटन मॅस्टिफला फक्त कुत्रा नाही, तर संपत्ती आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. तो खूप दुर्मिळ आणि अनमोल आहे.
जाड फरमुळे तो थंड हवामानात सहज जगतो. त्याला भरपूर जागा, व्यायाम आणि नियमित देखभाल आवश्यक असते.
या जातीचे कुत्रे जगभरात फार कमी आहेत, त्यामुळे त्यांची किंमत एवढी वाढली आहे. चीनमध्ये त्याला राजकीय आणि सामाजिक मानही आहे.