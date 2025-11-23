२८ सामने अन् २८ मैदानं... यशस्वी जैस्वालचा अनोखा पराक्रम

Pranali Kodre
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात गुवाहाटीमध्ये कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना २२ नोव्हेंबरपासून खेळला गेला.
या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये यशस्वी जैस्वाललाही संधी मिळाली आहे.
त्यामुळे जैस्वालच्या नावावर एक अनोखा विक्रम झाला आहे.
जैस्वालसाठी हा त्याच्या कारकिर्दीतील २८ वा कसोटी सामना आहे. विशेष म्हणजे त्याने हे सर्व २८ सामने वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळले आहेत.
जैस्वालने २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध रौसेऊमध्ये कसोटी पदार्पण केले होते.
जैस्वालने पदार्पणापासून भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या देशांमध्ये कसोटी सामने खेळले. पण या पाचही देशात त्याने वेगवेगळ्या मैदानांवर सामने खेळले.
जैस्वालने २८ सामन्यांमध्ये २४०० हून अधिक धावा केल्या आहेत, ज्यात ७ शतके आणि १२ अर्धशतकांचा समावेश आहे.
