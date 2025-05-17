शाळेत शिक्षा वाटणाऱ्या 'उठाबशा' आता बनल्या आहेत सुपर एक्सरसाइज!

शाळेतील शिक्षा

लहानपणी शिक्षा वाटणाऱ्या उठाबशा आता फिटनेससाठी वरदान ठरत आहेत.

उठाबशा म्हणजे काय?

इंग्लिशमध्ये याला नुसतं Squats किंवा Hindu Squats असेही म्हणतात. संपूर्ण शरीरासाठी हा एक फायदेशीर व्यायाम आहे.

मांड्यांची चरबी होते कमी

उठाबशा केल्याने मांड्या टोन होतात आणि चरबी लवकर वितळते.

वजन कमी होते

दिवसातून फक्त ३० उठाबशा... आणि १५ दिवसांतच फरक जाणवेल!

रक्ताभिसरण सुधारते

शरीराच्या वरच्या आणि खालच्या भागांवर ताण येत असल्याने ब्लड सर्क्युलेशन सुधारते.

मेंदूही होतो ऍक्टिव्ह!

ब्रेन सेल्स आणि न्यूरॉन यांची कार्यक्षमता वाढते. त्यामुळे मेंदूही ऍक्टिव्ह होतो.

शरीर होते आकर्षक आणि टोन

उठाबशा केल्याने शरीराचा पोश्चर सुधारतो आणि आकार देखील सुधारतो.

मजबूत स्नायू मिळवण्यासाठी उत्तम उपाय

स्नायू मजबूत करायला कोणताही खर्च न करता हा एक प्रभावी उपाय आहे!

कान धरून केल्या तर मिळतात अधिक फायदे!

कान धरून उठाबशा केल्याने मेंदूवर उत्तम परिणाम होतो – विज्ञानही हेच सांगते!

दिवसाची सुरुवात 'उठाबशां'नी करा!

सकाळी फक्त १० मिनिटे स्वतःसाठी द्या... आणि बघा फिटनेसमध्ये किती मोठा बदल होतो!

