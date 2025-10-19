सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने खेळणारे टॉप-५ भारतीय

Pranali Kodre

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पर्थ येथे पहिला वनडे सामना पार पडला.

रोहित शर्मा

हा सामना भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा ५०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता.

पाचवा भारतीय

त्यामुळे तो ५०० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा जगातील ११ वा, तर भारताचा पाचवा खेळाडू ठरला.

४. राहुल द्रविड

भारताच्या राहुल द्रविडने ५०९ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यातील ५०५ सामने त्याने भारतासाठी, तर ४ सामने आयसीसी आणि आशिया एकादश संघासाठी खेळले आहेत.

३. एमएस धोनी

भारताच्या एमएस धोनीने ५३८ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यातील ५३५ सामने त्याने भारतासाठी आणि ३ सामने आशिया एकादश संघासाठी खेळले आहेत.

२. विराट कोहली

विराट कोहलीने त्याच्या संपूर्ण कारकि‍र्दीत भारतासाठीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले असून त्याने ५५१ सामने खेळले आहेत.

१. सचिन तेंडुलकर

मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहे. त्याने ६६४ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून हे सर्व सामने भारतीय संघासाठी खेळले आहेत.

