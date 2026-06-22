कसोटीत सर्वात जास्त सामने हारणारे कर्णधार

Pranali Kodre

इंग्लंडचा पराभव

२१ जून २०२६ रोजी लंडनमधील केनिंग्टन ओव्हलवर झालेल्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडला न्यूझीलंडने तब्बल २५३ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे ३ सामन्यांच्या मालिकेत आता १-१ अशी बरोबरी झाली आहे.

Joe Root

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Sakal

जो रुट कर्णधार

या सामन्यात इंग्लंडचे नेतृत्व जो रुट करत होता. बेन स्टोक्स या सामन्यासाठी संघात नसल्याने रुटकडे चार वर्षांनंतर प्रभारी कर्णधारपद सोपवण्यात आले होते.

Joe Root

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Sakal

नकोसा विक्रम

मात्र इंग्लंडचा पराभव झाल्याने कर्णधार रुटच्या नावावर नकोसा विक्रम झाला आहे.

Joe Root

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Sakal

२७ वा पराभव

जो रुटच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंडचा हा ६६ सामन्यामधील २७ वा पराभव होता.

Joe Root

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Sakal

दुसरा क्रमांक

त्यामुळे सर्वात कसोटी सामने पराभूत होणाऱ्या कर्णधारांच्या यादीत रुट दुसऱ्या क्रमांकावर आला असून त्याने स्टीफन फ्लेमिंग यांची बरोबरी केली आहे.

Joe Root

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Sakal

स्टीफन फ्लेमिंग

फ्लेमिंग यांच्या नेतृत्वात न्यूझीलंडने ८० पैकी २७ सामने पराभूत झाले आहेत.

Stephen Fleming

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Sakal

ग्रॅमी स्मिथ

या यासाठी अव्वल क्रमांकावर ग्रॅमी स्मिथ असून त्याने १०९ कसोटी सामन्यांत दक्षिण आफ्रिकेचे नेतृत्व केले असून २९ पराभव स्वीकारले आहेत.

Graeme Smith

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Sakal

ब्रायन लारा

या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर ब्रायन लारा आहे. त्यांच्या नेतृत्वात वेस्ट इंडिज ४७ सामन्यांत २६ सामने पराभूत झाले होते.

Brian Lara

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बॉर्डर, ब्रेथवट आणि कूक

त्यापाठोपाठ ऍलन बॉर्डर (९३ सामन्यांपैकी २२ पराभव), क्रेग ब्रेथवेट (३९ सामन्यांपैकी २२ पराभव) आणि ऍलिस्टर कूक (५९ सामन्यांपैकी २२ पराभव) आहेत.

Kraigg Brathwaite, Allan Border, Alastair Cook

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Rohit Sharma 1100 Fours

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