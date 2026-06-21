Rohit Sharma चा नादच खुळा! चौकारांबाबतही विराट-सचिनच्या पंक्तीत

Pranali Kodre
२० जून २०२६ रोजी भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील तिसरा सामना झाला.
Rohit Sharma 1100 Fours
Sakal
या सामन्यात भारताने ९ विकेट्सने विजय मिळवत मालिका ३-० अशी जिंकली. भारताच्या विजयात यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्माने मोलाचा वाटा उचलला.
Rohit Sharma - Yashasvi Jaiswal
Sakal
रोहितने या सामन्यादरम्यान मोठा विक्रमही केला आहे. रोहितने वनडेत ११०० चौकार पूर्ण केले आहेत. तो हा पराक्रम करणारा भारताचा पाचवाच फलंदाज ठरला आहे.
Rohit Sharma 1100 Fours
Sakal
रोहितने २८५ वनडे सामन्यातील २७७ डावात ११०७ चौकार मारले आहेत.
Rohit Sharma 1100 Fours
Sakal
वनडेत सर्वाधिक चौकार भारताच्या सचिन तेंडुलकरने मारले आहेत, त्याने ४६३ सामन्यात २०१६ चौकार मारले आहेत.
Sachin Tendulkar
Sakal
विराट कोहलीने ३११ वनडे सामन्यांत १३७६ चौकार मारले आहेत.
Virat Kohli
Sakal
विरेंद्र सेहवागने २५१ वनडे सामन्यांत ११३२ चौकार मारले आहेत.
Virender Sehwag
Sakal
सौरव गांगुलीने ३११ वनडे सामन्यांत १५४१६ चौकार मारले आहेत.
Sourav Ganguly
Sakal
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Sakal