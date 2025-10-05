जगातील अत्यंत विषारी मासा; खायचं तर दूर स्पर्श करताच होतो माणसाचा मृत्यू

Yashwant Kshirsagar

सीफूड

जगभरात असे अनेक सीफूड प्रेमी आहेत ज्यांना समुद्रातील प्राणी खाण्याचा आनंद मिळतो.

Stonefish Most Poisonous Fish

|

esakal

मासे, खेकडे

सीफूडमध्ये मासे, खेकडे आणि इतर सीफूड असतात. माशांचे अनेक प्रकार आहेत.

Stonefish Most Poisonous Fish

|

esakal

आवड

प्रत्येकजण त्यांच्या आवडीनुसार मासे खाण्याचा पर्याय निवडतो.

Stonefish Most Poisonous Fish

|

esakal

अत्यंत विषारी मासा

पण तुम्हाला माहित आहे का की जगातील महासागरांमध्ये आढळणारा एक मासा अत्यंत विषारी आहे

Stonefish Most Poisonous Fish

|

esakal

स्पर्शाने मृत्यू

तो खाणे तर दूरच, फक्त त्याला स्पर्श केला तरी माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो.

Stonefish Most Poisonous Fish

|

esakal

स्टोनफिश

या विषारी माशाला स्टोनफिश म्हणतात; तो अगदी दगडासारखा दिसतो.

Stonefish Most Poisonous Fish

|

esakal

सापापेक्षा जास्त विषारी

तज्ञांच्या मते, स्टोनफिशचे विष सापाच्या विषापेक्षा जास्त शक्तिशाली असते.

Stonefish Most Poisonous Fish

|

esakal

संपर्क

स्टोनफिशच्या विषाच्या संपर्कात आल्याने मृत्यू होऊ शकतो.

Stonefish Most Poisonous Fish

|

esakal

भारतातून 'या' देशांत थेट रेल्वेने जाऊ शकता, तिकिटासोबत कोणती कागदपत्रे लागतात? जाणून घ्या

India to Nepal train

|

esakal

येथे क्लिक करतो