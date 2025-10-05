जगातील अत्यंत विषारी मासा; खायचं तर दूर स्पर्श करताच होतो माणसाचा मृत्यू

Yashwant Kshirsagar
जगभरात असे अनेक सीफूड प्रेमी आहेत ज्यांना समुद्रातील प्राणी खाण्याचा आनंद मिळतो.
सीफूडमध्ये मासे, खेकडे आणि इतर सीफूड असतात. माशांचे अनेक प्रकार आहेत.
प्रत्येकजण त्यांच्या आवडीनुसार मासे खाण्याचा पर्याय निवडतो.
पण तुम्हाला माहित आहे का की जगातील महासागरांमध्ये आढळणारा एक मासा अत्यंत विषारी आहे
तो खाणे तर दूरच, फक्त त्याला स्पर्श केला तरी माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो.
या विषारी माशाला स्टोनफिश म्हणतात; तो अगदी दगडासारखा दिसतो.
तज्ञांच्या मते, स्टोनफिशचे विष सापाच्या विषापेक्षा जास्त शक्तिशाली असते.
स्टोनफिशच्या विषाच्या संपर्कात आल्याने मृत्यू होऊ शकतो.
