महाराष्ट्रातील या गावात लग्न कोणत्याही दिवशी असो, हळद मात्र रविवारीच लागते!

साधारणपणे लग्नाच्या एक-दोन दिवस आधी हळदीचा कार्यक्रम होतो. पण छत्रपती संभाजीनगरमधील पाल गावात मात्र एक वेगळीच आणि अजब परंपरा पाळली जाते.
या गावात लग्न कोणत्याही दिवशी असो, हळदीचा मुहूर्त मात्र फक्त रविवारीच असतो. फुलंब्री तालुक्यातील या गावात सुमारे ३०० वर्षांपासून ही प्रथा अखंडपणे सुरू आहे.
येथे हळद लावताना घरातील सर्व दिवे बंद केले जातात. बंद खोलीत गव्हाच्या कणकेचे ७ दिवे एका ताटात लावून देवीची आराधना केली जाते.
हळद लावताना खोलीत फक्त ५ सुवासिनी महिला आणि नवरदेव किंवा नवरी असते. इतर कोणालाही या विधीच्या वेळी उपस्थित राहण्याची परवानगी नसते.
असे म्हणतात की, ३०० वर्षांपूर्वी एका लग्नात ३ दिवस हळद लावली गेली होती. मात्र, लग्नानंतर ५ व्या दिवशी नवरदेवासह कुटुंबातील ७-८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या दुःखद घटनेमुळे गावकरी हादरून गेले. तेव्हापासून अशुभ टाळण्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी फक्त रविवारीच आणि विशिष्ट पद्धतीने हळद लावण्याचा नियम करण्यात आला.
पाल गावातील जवळपास ९५% वस्ती जाधव कुटुंबाची आहे. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ही परंपरा आजही या गावाची एक वेगळी ओळख निर्माण करून आहे.
