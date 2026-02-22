कलिंगड की आंबा? जाणून घ्या उन्हाळ्यात कोणते फळ आहे आरोग्यासाठी बेस्ट

सकाळ डिजिटल टीम

फळ

उन्हाळा सुरू झाला की सर्वांना ओढ लागते ती आंब्याची पण, उन्हाळ्यात आरोग्यसाठी कोणते फळ फायदेशीर ठरते जाणून घ्या.

पाण्याचे प्रमाण

उन्हाळ्यात कलिंगड सरस ठरते. कलिंगडात सुमारे ९२% पाणी असते, जे शरीराला डिहायड्रेशनपासून वाचवते. आंब्यात पाण्याचे प्रमाण त्यामानाने कमी असते.

उष्मांक आणि साखर

कलिंगडामध्ये उष्मांक (Calories) खूप कमी असतात, तर आंब्यात नैसर्गिक साखर आणि कॅलरीज जास्त असतात. त्यामुळे वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी कलिंगड हा उत्तम पर्याय आहे.

जीवनसत्त्वांचा खजिना

आंबा हा व्हिटॅमिन 'ए' आणि 'सी' चा समृद्ध स्रोत आहे, जो डोळ्यांचे आरोग्य आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहे.

पचनशक्ती

आंब्यामध्ये असणारे 'अमायलेज' एन्झाइम्स पचन सुधारण्यास मदत करतात. दुसरीकडे, कलिंगडात भरपूर फायबर आणि पाणी असल्याने ते पोट साफ ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठता टाळण्यास मदत करते.

ऊर्जा देणारे फळ

जर तुम्हाला उन्हामुळे थकवा जाणवत असेल, तर आंबा त्वरित ऊर्जा (Instant Energy) देण्याचे काम करतो. मैदानी खेळ किंवा कष्टाचे काम करणाऱ्यांसाठी आंबा उत्तम 'एनर्जी बूस्टर' आहे.

खनिजांची उपलब्धता

कलिंगडामध्ये पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम मुबलक असते, जे उन्हाळ्यात घाम निघून गेल्यामुळे होणारी खनिजांची कमतरता भरून काढते आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवते.

सेवनाची वेळ

कलिंगड हे प्रामुख्याने दिवसा (दुपारच्या जेवणाआधी किंवा सकाळी) खाणे जास्त फायदेशीर असते. आंबा जेवणानंतर किंवा आमरस-पोळीच्या रूपात आनंद देतो, मात्र रात्री उशिरा आंबा खाणे टाळावे.

बेस्ट फळ

जर तुमचे उद्दिष्ट थंडावा आणि हायड्रेशन असेल तर कलिंगड बेस्ट आहे; आणि जर तुम्हाला पोषण आणि चव हवी असेल तर आंबा श्रेष्ठ आहे. उत्तम आरोग्यासाठी उन्हाळ्यात दोन्ही फळांचे समतोल सेवन करणे सर्वात जास्त फायदेशीर ठरू शकते.

