IPL मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे टॉप-५ कर्णधार

Pranali Kodre

आयपीएल २०२६

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेला २८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे.

सर्वाधिक धावा करणारे ५ कर्णधार

या स्पर्धेच्या इतिहास आत्तापर्यंत अनेक विक्रम झाले आहेत, त्यातील सर्वाधिक धावा करणाऱ्या ५ कर्णधारांबद्दल आपण जाणून घेऊ.

५. डेव्हिड वॉर्नर

डेव्हिड वॉर्नर कर्णधार म्हणून आयपीएलमध्ये ८३ सामने खेळला, ज्यात त्याने ३३५६ धावा केल्या.

४. गौतम गंभीर

गौतम गंभीरने आयपीएलमध्ये १२९ सामन्यांत नेतृत्व करताना ३५१८ धावा केल्या.

३. रोहित शर्मा

रोहित शर्माने १५८ आयपीएल सामन्यांमध्ये कर्णधारपद सांभाळताना ३९८६ धावा केल्या.

२. एमएस धोनी

एमएस धोनीने २३५ आयपीएल सामन्यांमध्ये कर्णधारपद सांभाळताना ४७५३ धावा केल्या.

१. विराट कोहली

विराट कोहलीने १४३ आयपीएल सामन्यांमध्ये कर्णधारपद सांभाळताना ४९९४ धावा केल्या.

