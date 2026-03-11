इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोवर्स असलेले टॉप-५ क्रिकेटर्स

Pranali Kodre

क्रिकेटप्रेमी देश

भारत हा क्रिकेटप्रेमी देश आहे, त्यामुळे येथे क्रिकेपटूंना मोठा चाहतावर्गही मिळतो.\

MS Dhoni - Virat Kohli

फॉलोवर्स

भारतीय क्रिकेटपटूंना सोशल मीडियावरही करोडो फॉलोवर्स आहे.

Rohit Sharma - Virat Kohli

धोनीचे ५० मिलियन फॉलोवर्स पूर्ण

नुकतेच माजी कर्णधार एमएस धोनीचे इंस्टाग्रामवर ५० मिलियन फॉलोवर्स पूर्ण झाले.

MS Dhoni

तिसरा क्रिकेटपटू

तो ५० मिलियन फॉलोवर्स पूर्ण करणारा भारताचा तिसरा क्रिकेटपटू ठरला.

MS Dhoni

विराट कोहली

इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोवर्स असलेल्या भारतीय क्रिकेटपटूंमध्ये विराट कोहली अव्वल क्रमांकावर असून त्याला २७५ मिलियन फॉलोवर्स आहेत. तो जगातही सर्वाधिक फॉलोवर्स असलेल्या खेळाडूंमध्ये टॉप-३ मध्यचे आहे.

Virat Kohli

सचिन तेंडुलकर

इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोवर्स असलेल्या भारतीय क्रिकेटपटूंमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर असून त्याचे ५१ मिलियनहून अधिक फॉलोवर्स आहेत.

Sachin Tendulkar 

रोहित शर्मा

त्यानंतर तिसरा क्रमांक धोनीचा लागतो, तर चौथ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे. त्याचे ४६ मिलियन फॉलोवर्स आहेत.

Rohit Sharma

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याला ४५ मिलियन फॉलोवर्स आहेत.

Hardik Pandya

