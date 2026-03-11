इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोवर्स असलेले टॉप-५ क्रिकेटर्स

Pranali Kodre
भारत हा क्रिकेटप्रेमी देश आहे, त्यामुळे येथे क्रिकेपटूंना मोठा चाहतावर्गही मिळतो.\
भारतीय क्रिकेटपटूंना सोशल मीडियावरही करोडो फॉलोवर्स आहे.
नुकतेच माजी कर्णधार एमएस धोनीचे इंस्टाग्रामवर ५० मिलियन फॉलोवर्स पूर्ण झाले.
तो ५० मिलियन फॉलोवर्स पूर्ण करणारा भारताचा तिसरा क्रिकेटपटू ठरला.
इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोवर्स असलेल्या भारतीय क्रिकेटपटूंमध्ये विराट कोहली अव्वल क्रमांकावर असून त्याला २७५ मिलियन फॉलोवर्स आहेत. तो जगातही सर्वाधिक फॉलोवर्स असलेल्या खेळाडूंमध्ये टॉप-३ मध्यचे आहे.
इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोवर्स असलेल्या भारतीय क्रिकेटपटूंमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर असून त्याचे ५१ मिलियनहून अधिक फॉलोवर्स आहेत.
त्यानंतर तिसरा क्रमांक धोनीचा लागतो, तर चौथ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे. त्याचे ४६ मिलियन फॉलोवर्स आहेत.
हार्दिक पांड्या या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याला ४५ मिलियन फॉलोवर्स आहेत.
