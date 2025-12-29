T20I क्रिकेटमध्ये २०२५ वर्षात सर्वाधिक धावा करणारे टॉप-५ भारतीय

Pranali Kodre
भारताचे २०२५ मधील टी२० क्रिकेटमधील सर्व २१ सामने संपले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका या वर्षातील अखेरची मालिका होती.
Most T20I Runs For India in 2025
Sakal
त्यामुळे २०२५ या वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यातील पहिल्या ५ खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊ.
Most T20I Runs For India in 2025
Sakal
यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनने २०२५ मध्ये १५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये ११ डावात फलंदाजी करताना एका अर्धशतकासह २२२ धावा केल्या.
Sanju Samson
Sakal
शुभमन गिलने २०२५ मध्ये १५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १५ डावात २९१ धावा केल्या. यात एकही अर्धशतक किंवा शतक नाही.
Shubman Gill
Sakal
अष्टपैलू हार्दिक पांड्याने २०२५ मध्ये १५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १३ डावात फलंदाजी करताना ३ अर्धशतकांसह ३०२ धावा केल्या.
Hardik Pandya
Sakal
तिलक वर्माने २०२५ मध्ये २० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १८ डावात खेळताना ४ अर्धशतकांसह ५६७ धावा केल्या.
Tilak Varma
Sakal
२०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक धावा अभिषेक शर्माने केल्या. त्याने २१ सामन्यांत १ शतक आणि ५ अर्धशतकांसह ८५९ धावा केल्या.
Abhishek Sharma
Sakal
Most Test Wickets in 2025
Sakal