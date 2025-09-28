Asia Cup 2025 मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे टॉप-५ फलंदाज

Pranali Kodre
भारत आणि पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना झाला.
Team India
Sakal
या सामन्यासह १७ वा आशिया कप संपला. या १७ व्या आशिया कपमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंबद्दल जाणून घ्या.
Shubman Gill - Abhishek Sharma
बांग्लादेशच्या सैफ हसनने चांगली कामगिरी केली असून त्याने ४ सामन्यांत १७८ धावा केल्या आहेत.
Saif Hassan
पाकिस्तानच्या ७ सामन्यात १८१ धावा आशिया कप २०२५ मध्ये केल्या आहेत.
Fakhar Zaman
भारताचा तिलक वर्मा या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्याने ७ सामन्यात १९० हून अधिक धावा केल्या.
Tilak Varma
पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहानने ७ सामन्यांमध्ये २१७ धावा केल्याने तो यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Sahibzada Farhan
श्रीलंकेचा पाथुम निसंका दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने ६ सामन्यात एका शतकासह २६१ धावा केल्या आहेत.
Pathum Nissanka
भारताचा अभिषेक शर्मा पहिल्या क्रमांकावर असून त्याने ७ सामन्यांत ३१४ धावा केल्या आहेत.
Abhishek Sharma
Vaibhav Suryavanshi
