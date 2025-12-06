आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे टॉप-५ भारतीय

Pranali Kodre
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय संघाने ६ डिसेंबरला तिसरा वनडे सामना जिंकून मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली.
या मालिकेदरम्यान रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २० हजार धावा पूर्ण केल्या. तो हा टप्पा पार करणारा चौथा भारतीय ठरला.
६ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या टॉप-५ भारतीय क्रिकेटपटूंबद्दल जाणून घेऊ
सौरव गांगुलीने ४२४ सामन्यांतील ४८८ डावात १८५७५ धावा केल्या आहेत.
रोहित शर्माने ५०५ सामन्यांतील ५३८ डावात २००४८ धावा केल्या आहेत.
राहुल द्रविडने ५०९ सामन्यांतील ६०५ डावात २४२०८ धावा केल्या आहेत.
विराट कोहलीने ५५६ सामन्यांतील ६२३ डावात २७९७५ धावा केल्या आहेत.
सचिन तेंडुलकरने ६६४ सामन्यांतील ७८२ डावात ३४३५७ धावा केल्या आहेत.
