आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे टॉप-५ भारतीय

Pranali Kodre

भारताने जिंकली वनडे मालिका

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय संघाने ६ डिसेंबरला तिसरा वनडे सामना जिंकून मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली.

Rohit Sharma - Virat Kohli

रोहित शर्माच्या २० हजार धावा

या मालिकेदरम्यान रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २० हजार धावा पूर्ण केल्या. तो हा टप्पा पार करणारा चौथा भारतीय ठरला.

Rohit Sharma

सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा

६ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या टॉप-५ भारतीय क्रिकेटपटूंबद्दल जाणून घेऊ

Virat Kohli - Rohit Sharma

५. सौरव गांगुली

सौरव गांगुलीने ४२४ सामन्यांतील ४८८ डावात १८५७५ धावा केल्या आहेत.

Sourav Ganguly

४. रोहित शर्मा

रोहित शर्माने ५०५ सामन्यांतील ५३८ डावात २००४८ धावा केल्या आहेत.

Rohit Sharma

३. राहुल द्रविड

राहुल द्रविडने ५०९ सामन्यांतील ६०५ डावात २४२०८ धावा केल्या आहेत.

Rahul Dravid

२. विराट कोहली

विराट कोहलीने ५५६ सामन्यांतील ६२३ डावात २७९७५ धावा केल्या आहेत.

Virat Kohli

१. सचिन तेंडुलकर

सचिन तेंडुलकरने ६६४ सामन्यांतील ७८२ डावात ३४३५७ धावा केल्या आहेत.

Sachin Tendulkar

Virat Kohli - Rohit Sharma

