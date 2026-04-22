T20 मध्ये सर्वात जास्त सिक्स मारणारे ५ भारतीय; अभिषेक शर्माने धोनीला टाकलं मागे

सनरायझर्स हैदराबादने केलं दिल्लीला पराभूत

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २१ एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सला ४७ धावांनी पराभूत केले.

अभिषेक शर्माचे शतक

या सामन्यात हैदराबादसाठी अभिषेक शर्माने ६८ चेंडूत १३५ धावांची नाबाद खेळी केली, यात त्याने १० चौकार आणि १० षटकार मारले.

अभिषेकचे ३५० षटकार

त्यामुळे त्याने टी२० कारकि‍र्दीत ३५० षटकार पूर्ण केले. तो हा पराक्रम करणारा ६ वा भारतीय, तर एकूण जगातील ४४ वा खेळाडू ठरला.

एमएस धोनीला टाकले मागे

टी२० कारकि‍र्दीत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत अभिषेकने आता एमएस धोनीला मागे टाकले आहे.

अभिषेकचे टी२० षटकार

अभिषेकचे आता टी२० कारकि‍र्दीत १८८ सामन्यांत ३५१ षटकार झाले आहेत. त्यामुळे तो आता धोनीला मागे टाकत ५ व्या क्रमांकावर आलाय.

एमएस धोनी

एमएस धोनीचे ४०५ टी२० सामन्यांतील ३५५ डावात ३५० षटकार आहेत. धोनी टी२०मध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत ६ व्या क्रमांकावर आहे.

चौथा क्रमांक

या यादीत चौथ्या क्रमांकावर संजू सॅमसन असून त्याने ३३६ टी२० सामन्यांतील ३१९ डावात ४०५ षटकार मारले आहेत.

तिसरा क्रमांक

सूर्यकुमार यादव तिसऱ्या क्रमांकावर असून ३६६ टी२० सामन्यांतील ३४० डावात ४२३ षटकार मारले आहेत.

दुसरा क्रमांक

दुसऱ्या क्रमांकावर विराट कोहली असून ४२० टी२० सामन्यांतील ४०३ डावात ४४३ षटकार मारले आहेत.

अव्वल क्रमांक

अव्वल क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे. त्याने ४६७ टी२० सामन्यांतील ४५४ डावात ५५५ षटकार मारले आहेत.

