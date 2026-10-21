न्यूझीलंड फलंदाजांना T20 मध्ये भारी पडलेले ५ भारतीय गोलंदाज

Pranali Kodre
भारत आणि न्यूझीलंड संघात २२ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे.
Most T20I Wickets Against New Zealand Top 5 Indian Bowlers
Sakal
आता आत्तापर्यंत न्यूझीलंडविरुद्ध कोणत्या पाच भारतीय खेळाडूंनी टी२०मध्ये सर्वात विकेट्स घेतल्या आहेत, जाणून घेऊ.
Most T20I Wickets Against New Zealand Top 5 Indian Bowlers
Sakal
युझवेंद्र चहल या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध १४ टी२० सामन्यात ११ विकेट्स घेतल्या आहेत.
Yuzvendra Chahal
Sakal
अक्षर पटेल या यादीत चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध ८ टी२० सामन्यात १३ विकेट्स घेतल्या आहेत.
Axar Patel
Sakal
तिसऱ्या क्रमांकावर हार्दिक पांड्या असून त्याने १९ टी२० सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध १४ विकेट्स घेतल्या आहेत.
Hardik Pandya
Sakal
अर्शदी सिंग या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध १० टी२० सामन्यात १३ विकेट्स घेतल्या आहेत.
Arshdeep Singh
Sakal
जसप्रीत बुमराह या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असून त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध १५ टी२० सामन्यात २० विकेट्स घेतल्या आहेत.
Jasprit Bumrah
याच यादीत प्रत्येकी ९ विकेट्ससह कुलदीप यादव आणि भुवनेश्वर कुमार सहाव्या क्रमांकावर आहेत, पण ते २२ ऑक्टोबपासून सुरू होणाऱ्या मालिकेचा भाग असल्याने त्यांना टॉप-५ मध्ये येण्याची संधी आहे.
Bhuvneshwar Kumar - Kuldeep Yadav
Sakal
Most T20I Runs vs New Zealand by Indian Batters
Sakal