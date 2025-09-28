Asia Cup 2025 मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारे टॉप-५ गोलंदाज

आशिया कप विजेता

आशिया कप २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद भारतीय संघाने पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात पराभूत करत जिंकले.

Team India

सर्वाधिक विकेट्स घेणारे गोलंदाज

या सामन्यासह २८ सप्टेंबर रोजी १७ वी आशिया कप स्पर्धा संपली. या स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या ५ गोलंदाजांबद्दल जाणून घ्या.

Suryakumar Yadav - Kuldeep Yadav

५. हॅरिस रौफ

पाकिस्तानच्या हॅरिस रौफने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत ५ सामन्यात ९ विकेट्स घेतल्या.

Haris Rauf

४. मुस्तफिजूर रेहमान

बांगलादेशच्या मुस्तफिजूर रेहमानने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत ६ सामन्यांत ९ विकेट्स घेतल्या.

Mustafizur Rahma

३. जुनैद सिद्दकी

युएईच्या जुनैद सिद्दकीने आशिया कप २०२५ मध्ये ३ सामन्यांमध्ये ९ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Junaid Siddique

२. शाहिन आफ्रिदी

पाकिस्तानच्या शाहिन आफ्रिदीने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत ७ सामन्यांमध्ये १० विकेट्स घेतल्या आहेत.

Shaheen Afridi

१. कुलदीप यादव

भारताच्या कुलदीप यादवने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत ७ सामन्यांमध्ये सर्वाधिक १७ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Kuldeep Yadav

Shubman Gill - Abhishek Sharma

