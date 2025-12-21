घरात सासू-सुनेचे भांडणं होतात? करा 'हे' उपाय, कायमची डोकेदुखी होईल दूर...

Shubham Banubakode
सासू-सुनेतील वाद बहुतेक वेळा अपेक्षा, अधिकार, जबाबदाऱ्या किंवा गैरसमजांमुळे होतात. त्यामुळे या वादामागचं खरं कारण समजून घ्या.
दोघींशीही थेट, शांत आणि आदराने संवाद साधा. टोमणे, तुलना किंवा जुन्या गोष्टी उकरून काढणं टाळा.
कोण काय निर्णय घेणार, घरकामाची जबाबदारी कोणाची? हे स्पष्ट करा. त्यामुळे गैरसमज कमी होतील.
दोघींना एकमेकींशी जुळवून घ्यायला वेळ द्या. लगेच सगळं बदलेल अशी अपेक्षा करू नका. संयम ठेवा.
दोघांनाही आदर द्या. आदर दाखल्याने मन जुळतील. सकारात्मक बदल दिसून येईल.
दोघींना सारखं महत्त्व देत समतोल राखा. दोघींमध्ये मध्यस्थी करणं महत्त्वाचं आहे.
दोघींना योग तसेच स्वतःसाठी वेळ काढायला सांगा. यामुळे मानसिक ताण कमी होईल आणि वाद टाळता येईल.
भांडणात कोण जिंकलं त्यापेक्षा नातं टिकवणं महत्त्वाचं आहे. समजूतदारपणे निर्णय घेतल्यास घरात आनंदाचं वातावरण राहू शकतं.
