Mountain ट्रेकिंग करताना 'या' पाच गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

Apurva Kulkarni

पहाड

उंच डोंगरावर ट्रेकिंग करणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. उंच पहाडावर शांती, रोमांच आणि मनमोहक दृश्य अनुभवायला मिळतात.

Mountain Trekking Tips:

|

esakal

काळजी

परंतु उंच डोंगराळ भागात ट्रेकिंग करताना तुम्हाला अनेक गोष्टींचा सामना करावा लावतो. त्यामुळे फिरायला जाताना या चुका केल्या तर तुमची ट्रिप बघडून शकते.

Mountain Trekking Tips:

|

esakal

हवामान

फिरायला जाताना हवामानाची माहिती घ्या निघण्याआधी Weather forecast चेक करा.

Mountain Trekking Tips:

|

esakal

पॅकिंग

स्मार्ट पॅकिंग करणं देखील गरजेचं आहे. फक्त गरजेच्या वस्तूच तुमच्या सोबत ठेवा.

Mountain Trekking Tips:

|

esakal

गरम कपडे

पहाडी भागात फिरायला जाताना उन्हाळ्यात सुद्धा गरम कपड्यांची गरज पडू शकते त्यामुळे ते सोबत ठेवा.

Mountain Trekking Tips:

|

esakal

शूज

ट्रेकिंग करताना शूज महत्त्वाचे असतात. मजबूत ग्रीप असलेले शूज वापरणं आवश्यक आहे.

Mountain Trekking Tips:

|

esakal

पाणी आणि आहार

ट्रेकिंग करताना पाणी आणि हलका आहार घ्या. जड अन्न शक्यतो टाळा.

Mountain Trekking Tips:

|

esakal

