विद्यानंद बापटांनी सांगितलेली Ad Hominem Fallacy तुम्ही मित्रांमध्येही वापरता?

Vinod Dengale

विद्यानंद बापट

पुण्यातील विद्यानंद बापट सध्या DJ च्या मोठ्या आवाजाविरुद्ध आवाज उठविल्यामुळे आणि त्यांच्या शब्दांमुळे सध्या चर्चेत आहे.

Vidyanand Bapat 

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Fallacy

त्यातील त्यांनी सांगितलेली Ad Hominem Fallacy आपण मित्रांमध्येही चर्चा करताना वापरतो.

Fallacy 

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Ad Hominem Fallacy

आपण मित्राच्या मुद्द्याला उत्तर न देता त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करण यालाच Ad Hominem Fallacy म्हणतात.

Ad Hominem Fallacy

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युक्तिवाद

उदा. मित्र म्हणतो हे सरकार या गोष्टीत काही कामच नाही करत किती महत्त्वाची गोष्ट आहे ही.

Argument 

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उत्तर

त्यावर तुम्ही म्हणता 'तु त्या दुसऱ्या पक्षाचा आहेस ना?' त्यामुळे तुला वाटेलच.

Answer 

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वैयक्तिक

म्हणजे तुम्ही त्याच्या मुद्द्याला उत्तर न देता त्याच्यावरच वैयक्तिक टीका करत हल्ला केला.

Personal attack 

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इतर

यासोबतच तुला काय कळतं? तु खूप शहाणा? हे वाक्य आपण मित्रांसोबतच्या वादात अनेक वेळा वापरतो तेही याचाच भाग आहे.

Other Example 

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विद्यानंद बापट ज्या BPO कंपनीत काम करतात, तिथे नेमकं काय काम चालतं?

vidyanand bapat

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