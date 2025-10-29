धोनीच्या लेकीला मोठं होऊन काय बनायचंय? १० वर्षीय झिवाने स्वत: च सांगितलं

Pranali Kodre
एमएस धोनीची पत्नी साक्षी आणि मुलगी झिवा यांनी नुकतीच हरिद्वारला भेट दिली होती. या दोघींनी प्रसिद्ध हर की पुजा घाट येथेही जाऊन गंगेचं दर्शन घेतले.
साक्षी आणि झिवा यांनी तिथे भक्तांना प्रसादही वाटला, याचे काही फोटोही समोर आले होते.
यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सध्या समोर आला आहे, ज्यात झिवा तिला मोठेपणे कोण व्हायचे आहे हे सांगत आहे.
प्रत्येक लहान मुलाचं मोठं होऊन काहीतरी करून दाखवण्याचं स्वप्न असतं, तसंच स्वप्न १० वर्षांच्या झिवाचेही आहे.
व्हिडिओमध्ये तिला एका व्यक्तीने तिचं मोठेपण काय होण्याचं स्वप्न आहे, असं विचारल्यानंतर झिवाने पटकन उत्तर दिले की निसर्ग अभ्यासक (naturalist).
तिचे निसर्गासाठी काम करण्याचं स्वप्न असल्याचे उत्तर ऐकून त्या व्यक्तीनेही तिचे कौतुक केले, तसेच तिथे असलेल्या साक्षीने म्हटले की आशा आहे ती naturalist बनेल.
दरम्यान, झिवाला निसर्गाची आवड असल्याचे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे, तिचे असे फोटोही अनेकदा पोस्ट करण्यात आले आहेत.
तसेच साक्षीनेही यापूर्वीही सांगितले आहे की झिवाला निर्सर्गाबद्दल प्रचंड प्रेम असून ती निसर्ग आणि प्राण्यांबद्दल नेहमीच उत्सुकतेने प्रश्न विचारत असते.
