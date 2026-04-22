आयपीएल इतिहासात सर्वात जास्त फायनल खेळणारे खेळाडू

सकाळ डिजिटल टीम
१० वेळा फायनल खेळणारे खेळाडू तुम्ही पाहिले असतील, पण इथे तर ११ वेळांचा मोठा विक्रम आहे.
फायनल गाठणं खूप कठीण असतं, पण एक खेळाडू वारंवार तिथे पोहोचत राहिला.
सुरेश रैना आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी १० वेळा फायनल खेळत मोठा विक्रम केला आहे.
रोहित शर्मा याने ८ वेळा फायनल खेळत या यादीत आपलं स्थान मजबूत केलं आहे.
पण या सर्वांच्या पुढे एक असा खेळाडू आहे ज्याने चक्क ११ वेळा फायनल गाठली आहे!
हा ‘फायनल किंग’ म्हणजे महेंद्रसिंग धोनी असून त्याने चेन्नईला १० वेळा आणि पुणेला १ वेळा फायनलमध्ये नेलं आहे.
Tilak Varma
Sakal