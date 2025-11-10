Video: MS Dhoni फॅनची बाईक बघून झाला इम्प्रेस; सही देऊन म्हणाला, चालवून रिपोर्ट दे...

Pranali Kodre
भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनी आता केवळ आयपीएलमध्ये खेळताना दिसत असला, तरी त्याची लोकप्रियता अद्यापही कमी झालेली नाही.
धोनी जिथेही जातो, तिथे त्याला त्याचे चाहते भेटतातच. तसेच त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओही व्हायरल होत असतात.
नुकतेच धोनीचा असाच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यात तो त्याच्या फॅनच्या बाईकवर ऑटोग्राफ देत आहे.
खरंतर धोनीला स्वत:ला बाईक आणि कारची प्रचंड आवड आहे, त्यामुळे हा त्याचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.
सध्या जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, तो @bcci_krishna या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.
या व्हिडिओमध्ये दिसते की चाहत्याच्या लाल रंगाच्या Royal Enfield Interceptor 650 या बाईकला पाहून धोनी प्रभावित झाला.
त्यानंतर त्याने बाईकच्या पेट्रोल टँकवर स्वाक्षरी केली, त्यानंतर तो त्याला असंही म्हणाला की बाईक चालवून रिपोर्ट दे.
हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला दोनच दिवसात ३८ लाखांहून अधिक लाईक्स आल्या आहेत.
