Video: MS Dhoni फॅनची बाईक बघून झाला इम्प्रेस; सही देऊन म्हणाला, चालवून रिपोर्ट दे...

Pranali Kodre

एमएस धोनीची लोकप्रियता

भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनी आता केवळ आयपीएलमध्ये खेळताना दिसत असला, तरी त्याची लोकप्रियता अद्यापही कमी झालेली नाही.

चाहत्यांचं प्रेम

धोनी जिथेही जातो, तिथे त्याला त्याचे चाहते भेटतातच. तसेच त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओही व्हायरल होत असतात.

व्हिडिओ व्हायरल

नुकतेच धोनीचा असाच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यात तो त्याच्या फॅनच्या बाईकवर ऑटोग्राफ देत आहे.

बाईकची आवड

खरंतर धोनीला स्वत:ला बाईक आणि कारची प्रचंड आवड आहे, त्यामुळे हा त्याचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

व्हिडिओ

सध्या जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, तो @bcci_krishna या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.

बाईक पाहून धोनी प्रभावित

या व्हिडिओमध्ये दिसते की चाहत्याच्या लाल रंगाच्या Royal Enfield Interceptor 650 या बाईकला पाहून धोनी प्रभावित झाला.

बाईक चालवून रिपोर्ट दे...

त्यानंतर त्याने बाईकच्या पेट्रोल टँकवर स्वाक्षरी केली, त्यानंतर तो त्याला असंही म्हणाला की बाईक चालवून रिपोर्ट दे.

लाखो लाईक्स

हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला दोनच दिवसात ३८ लाखांहून अधिक लाईक्स आल्या आहेत.

