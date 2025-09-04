MS Dhoni जोकोविचचा सामना पाहण्यासाठी पोहचला न्यूयॉर्कला; Photo Viral

Pranali Kodre
भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनी हा क्रिकेटपटू असला तरी टेनिसचाही मोठा चाहता आहे.
धोनी अनेकदा रांचीमध्ये टेनिस खेळतानाही दिसतो. तो काही स्थानिक स्पर्धांमध्येही सहभागी होतो.
धोनीने अनेकदा ग्रँड स्लॅम स्पर्धांनाही हजेरी लावताना दिसला आहे.
नुकताच त्याने अमेरिकन ओपन २०२५ स्पर्धेतील सामन्यांसाठी न्यूयॉर्कमधील आर्थर ऍशले स्टेडियमवर त्याच्या मित्रांसह हजेरी लावली होती.
धोनीने नोवाक जोकोविच आणि टेलर फ्रिट्स यांच्यात झालेला उपांत्यपूर्व फेरीतील सामन्याचा आनंद घेतला. या सामन्यात जोकोविचने बाजी मारली.
धोनीसोबत हा सामना पाहातानाचा व्हिडिओ बिझनेसमन हितेश सांघवी यांनी शेअर केला आहे.
या व्हिडिओवर धोनीच्या चाहत्यांच्या बऱ्याच प्रतिक्रिया येत आहेत.
