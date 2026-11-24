सकाळ डिजिटल टीम
भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीच्या नावाशी जोडलेला 'थाला फॉर अ रिझन' हा सोशल मीडियावर तुफान चालणारा एक प्रसिद्ध ट्रेंड आहे.
Why 'Thala for a Reason' Trends: MS Dhoni Reveals All
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तमिळ भाषेत 'थाला' (Thala) या शब्दाचा अर्थ 'नेता' किंवा 'प्रमुख' असा होतो, ज्या प्रेमाच्या नावाने चेन्नईचे चाहते धोनीला हाक मारतात.
Why 'Thala for a Reason' Trends: MS Dhoni Reveals All
sakal
महेंद्रसिंग धोनीची जर्सीचा नंबर ७ असून त्याचा जन्मही ७ जुलैला झाला असल्याने चाहत्यांसाठी हा आकडा अतिशय खास आहे.
Why 'Thala for a Reason' Trends: MS Dhoni Reveals All
sakal
या ट्रेंडनुसार चाहते जगातील कोणत्याही घटनेचा किंवा शब्दाचा संबंध गमतीशीर पद्धतीने '७' या आकड्याशी जोडून हा हॅशटॅग वापरतात.
Why 'Thala for a Reason' Trends: MS Dhoni Reveals All
sakal
हा ट्रेंड सोशल मीडियावर कसा सुरू झाला, याबाबत खुद्द धोनीलाही सुरुवातीला काहीच माहीत नव्हते, असे त्याने एका कार्यक्रमात सांगितले होते.
Why 'Thala for a Reason' Trends: MS Dhoni Reveals All
sakal
मला या ट्रेंडबाबत सोशल मीडिया आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातूनच समजले, असा खुलासा करत धोनीने चाहत्यांचे कौतुक केले.
Why 'Thala for a Reason' Trends: MS Dhoni Reveals All
sakal
मी सोशल मीडियावर फारसा सक्रिय नसलो, तरी माझे चाहते नेहमी माझा बचाव करतात आणि प्रेम देतात, असे भावनिक उद्गार धोनीने काढले होते.
Why 'Thala for a Reason' Trends: MS Dhoni Reveals All
sakal
कुठल्याही कारणाशिवाय किंवा गमतीशीर आकड्यांच्या जोरावर चाहत्यांनी सुरू केलेला हा ट्रेंड म्हणजे धोनीबद्दलच्या त्यांच्या अफाट प्रेमाचे प्रतीक आहे.
Why 'Thala for a Reason' Trends: MS Dhoni Reveals All
sakal
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sakal