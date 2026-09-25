मुघलांच्या वंशजांना रेल्वे स्टेशनबाहेर विकावा लागतोय चहा

संतोष कानडे
मुघल घराण्याशी संबंधित सुल्ताना बेगम यांच्या आर्थिक परिस्थितीची कहाणी अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे.
त्या बहादूर शाह जफर यांच्या वंशाशी संबंधित कुटुंबात विवाह झाल्याचे वृत्त आहे.
पती मिर्झा मोहम्मद बेदर बख्त यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक अडचणी आल्या.
सुल्ताना बेगम कोलकात्यात अत्यंत साध्या परिस्थितीत राहत असल्याचे जुन्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी चहाचा स्टॉल चालवल्याचे मीडिया रिपोर्ट्स आहेत.
हा स्टॉल हावडा परिसराशी संबंधित असल्याचे वृत्तांत सांगितले जाते.
त्यामुळे एकेकाळच्या मुघल शाही घराण्याशी जोडलेल्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीची चर्चा झाली.
काही नंतरच्या लेखांमध्ये त्यांच्या समोसे विकल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.