मुघल बादशाहाला मटण-चिकन नाहीतर 'हा' शाकाहारी पदार्थ आवडायचा

Apurva Kulkarni
मुघल साम्राज्यात नेहमीच मासांहारी पदार्थ बनवले जायचे. बिर्याणी, कोरमा, कबाब हे पदार्थ नेहमी असायचे.
AKBAR VEGETARIAN FOOD
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मुघल बादशाह अकबरला शिकारीचा शौक होता, पंरतु त्याला मटणाशी खास लगाव नव्हता.
AKBAR FAVOURITE VEGETARIAN DISH
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नवरत्न अबुल फजल याने ‘आईन-ए-अकबरी’मध्ये लिहलय की, अकबर मांस खाणं टाळायचे.
AKBAR EATING HABITS
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अबुल फजल यांच्या मते अकबर त्यांच्या भोजनाची सुरुवात दही आणि भाताने व्हायची.
AIN-I-AKBARI AKBAR FOOD,
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अकबर यांना पुलाव, डाळ आणि मोसमी भाज्या आवडायच्या.
MUGHAL FOOD HABITS
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ते असं मानायचे की, डाळ, मोसमी भाज्या अशा जेवणानं शरीर संतुलित राहतं.
MUGHAL EMPEROR DIET
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कालांतराने अकबरने मार्चचा संपूर्ण महिना आणि त्याच्या जन्माचा ऑक्टोबर महिना शाकाहारी राहण्याचा नियम बनवला होता.
E, MUGHAL ROYAL FOOD
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MUGHAL WOMEN FASHION
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