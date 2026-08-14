ऑनलाईन पद्धत नसतानाही मुघल काळातील महिला कपडे कसे मागवायच्या?

Apurva Kulkarni
राजदरबारात कपडे, दागिने, भरतकाम आणि कापड तयार करणाऱ्या कारागिरांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था होती.
MUGHAL WOMEN FASHION
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बाजारातील व्यापारी विविध प्रांतामधून रेशीम, मलमल, कापूस आणतं. त्यानंतर श्रीमंत कुटुंबे व्यापाऱ्याकडून ते कापड निवडून घेत.
MUGHAL CLOTHING HISTORY,
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त्यानंतर माप घेऊन पोशाख शिवला जात असते.
MUGHAL ERA SHOPPING
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राजघराण्यातील महिलांना स्वत: बाजारात जाण्याची गरज नसे, दासी किंवा सेवक त्यांच्यासाठी कपडे आणत.
MUGHAL ROYAL FASHION
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दूर ठिकाणाहून विशिष्ट कापड आणायचं असेल तर व्यापारी किंवा मध्यस्थामार्फत मागवले जाई.
MUGHAL SILK CLOTHES,
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त्यासाठी खास पत्रव्यवहार, दूत आणि व्यापारी कारवाँ वापरले जात.
MUGHAL COTTON FABRIC
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आता एखादा पोशाख लोकप्रिय झाला की, व्यापारी, कारागीर प्रवाशांमार्फत इतर ठिकामी माहिती पोहोचत असतं.
MUGHAL DRESS MAKING
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ATTAR BEAUTY ROUTINE
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