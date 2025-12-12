गोपूजा करणारा मुघल बादशहा कोण होता?

सकाळ वृत्तसेवा

मुस्लिम

मुघल बादशहा धर्माने मुस्लिम असूनही तो गोपुजा करायचा. हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

बादशहा

तो मुघल बादशहा होता अकबर. अकबराने त्याच्या काळात दीपावलीदेखील साजरी केली होती.

पुस्तक

अबूल फजल याने आपल्या पुस्तकामध्ये याबद्दल सविस्तर लिहिलेलं आहे.

सहिष्णू

अकबर हा तसा सहिष्णू प्रवृत्तीचा बादशहा होता. त्याने धर्मचिकित्साही केली होती.

काश्मीर

जेव्हा अकबर बादशहा काश्मीरमध्ये असायचा तेव्हा तो दिपावली साजरी करायचा आणि गोपूजाही करायचा.

आदेश

दिपावली साजरी करण्यासाठी अकबराचे आदेश निघायचे आणि त्याप्रमाणे तयारी केली जायची

जुगार

दिवाळीच्या काळात गोपुजा केली जायची, महलामध्ये जुगार खेळला जायचा.

पूजा

एवढंच नाही तर गायींना आंघोळ घालून, त्यांना सजवून पूजा व्हायची.

