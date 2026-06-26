औरंगजेबला महिलांमधल्या 'या' गोष्टी अजिबात आवडत नव्हत्या!

संतोष कानडे
औरंगजेबाला महिलांचा अतिविलासी आणि दिखाऊ पेहराव पसंत नसल्याचे काही ऐतिहासिक उल्लेख आढळतात.
इस्लामी आचारसंहितेच्या विरोधात जाणारे सार्वजनिक वर्तन औरंगजेबला अजिबात मान्य नव्हते.
विशेष म्हणजे काश्मिरी महिलांच्या कपड्यांवरुन औरंगजेबने निर्बंध लादले होते, असं काही ठिकाणी लिहून ठेवलेलं आहे.
मद्यपान आणि ऐषोआरामी मेजवान्यांमध्ये सहभागी होण्यास तो विरोध करत असे.
दरबारातील नृत्य-गायन आणि मनोरंजनावर औरंगजेबने मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आणले; याचा परिणाम महिला कलाकारांवरही झाला.
धार्मिक शिस्तीच्या विरुद्ध जाणाऱ्या जीवनशैलीकडे तो नापसंतीने पाहत असे. उधळपट्टी आणि अनावश्यक चैनीच्या वस्तूंना तो प्रोत्साहन देत नसे.
त्याच्या मते शालीनतेच्या विरुद्ध मानल्या जाणाऱ्या वेशभूषेला तो मान्यता देत नव्हता. दरबारातील विलासी वातावरण कमी करण्यासाठी त्याने अनेक कडक नियम लागू केले.
औरंगजेबने स्त्रियांसाठी वेगळ्या स्वरूपाचे सामाजिक आणि धार्मिक नियम पाळण्यावर भर दिला.
औरंगजेबाच्या महिलांबाबतच्या वैयक्तिक आवडी-निवडींबद्दल ठोस ऐतिहासिक पुरावे मर्यादित आहेत, त्यामुळे अनेक लोकप्रिय दावे सावधपणे स्वीकारणे आवश्यक आहे.