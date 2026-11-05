बेगमांना खूश ठेवण्यासाठी मुघल बादशहा काय कुरापती करायचे?

संतोष कानडे
बेगमांसाठी राजवाड्यात स्वतंत्र आणि आलिशान महाल तयार केले जात असत.
त्यांना सोन्या-चांदीचे दागिने, हिरे, मोती आणि मौल्यवान रत्ने भेट दिली जात.
वाढदिवस आणि विशेष प्रसंगी रेशमी वस्त्रे, महागडे अत्तर आणि खास भेटवस्तू दिल्या जात.
बेगमांच्या मनोरंजनासाठी राजवाड्यात संगीत, नृत्य आणि कवितांच्या मैफली आयोजित केल्या जात.
त्यांच्यासाठी खास बागा, कारंजी आणि सुंदर विश्रांतीस्थळे तयार केली जात.
काही बेगमांना स्वतःच्या सेविका, दासी आणि स्वतंत्र सेवकवर्ग दिला जात असे.
बादशहा बेगमांना काश्मीर, आग्रा आणि इतर निसर्गरम्य ठिकाणी सहलीसाठी घेऊन जात असत.
काही बादशहा बेगमांच्या आवडीनुसार खास खाद्यपदार्थ आणि मिठाई तयार करण्याचे आदेश देत.
काही प्रभावशाली बेगमांना राजकीय निर्णयांमध्येही सहभाग आणि सल्ला देण्याची संधी मिळत असे.
नूरजहाँसारख्या काही बेगमांनी केवळ राजेशाही सुख उपभोगले नाही, तर साम्राज्याच्या राजकारणातही स्वतःचा मोठा ठसा उमटवला.
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