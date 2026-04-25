कामवासना जागृत ठेवण्यासाठी मुघल काय खायचे?

मुघल सम्राट आपल्या कामवासनेची विशेष काळजी घ्यायचे. त्यासाठी ते जेवणामध्ये विशेष पदार्थ ठेवायचे.
मुघलांनी कधी काय खावं, याचं नियोजन हकीम ठरवायचे. त्यांना मुघलांच्या आवडी-निवडी माहिती असायच्या
मुघल सम्राट आपली शारीरिक ताकद आणि कामवासना टिकवण्यासाठी प्रामुख्याने केशर, कस्तुरी आणि सुवर्ण भस्म यांसारख्या मौल्यवान पदार्थांनी युक्त शाही आहाराचे सेवन करत असत.
त्यांच्या आहारात तितर आणि कोकरू यांसारख्या प्राण्यांचे मांस विविध उष्ण मसाल्यांत शिजवून खाल्ले जाई, ज्याला 'याकुती' सारख्या शक्तीवर्धक औषधी पाकाची जोड दिली जात असे.
राजघराण्यातील हकीम राजांच्या प्रकृतीनुसार अन्नामध्ये चांदीचा वर्क आणि अंबर यांसारख्या उत्तेजक घटकांचा वापर करून खास पदार्थ तयार करत असत.
याशिवाय, शुद्ध तूप, सुका मेवा आणि शेळीच्या दुधाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून शरीरातील ऊर्जा आणि स्टॅमिना वाढवण्यावर त्यांचा भर असायचा.
मुघलांची ही जीवनशैली केवळ चवीसाठी नसून ती शारीरिक क्षमता आणि विलासी जीवन टिकवण्यासाठी अत्यंत नियोजनबद्ध होती.
अनेक मुघल सम्राट आपल्या राण्यांसोबत भोजन ग्रहण करायचे. नॉन व्हेज हे मुघलांच्या अत्यंत आवडीचं खाद्य होतं.
तांदळाच्या दाण्यांना चांदीचं वर्क केलं जात असे. चांदीचं वर्क पचनक्रियेसाठी लाभदायी समजलं जातं. तसंच ते कामोत्तेकही असतं.
मुघलांचं जेवण विशेष प्रकारच्या पाण्यात बनवलं जात असे. त्यामुळे अन्नाची चव द्विगुणीत व्हायची.
मुघलांनी पारंपारिक भारतीय पदार्थांमध्ये अनेक बदलही केले आणि काही पदार्थ तसेच ठेवणं पसंद केलं.
खास तांदूळ, बकऱ्याचं मांस हे मुघलांना फारच आवडायचं. यात अशाकाही जिन्नस टाकल्या जात होत्या, ज्यामुळे कामवासना जागृत होत असे.
बदाम, पिस्ता, काजू यांसारखा सुकामेवा नियमित खाल्ला जात असे.. दूध आणि तूप यांचा भरपूर वापर ऊर्जा वाढवण्यासाठी होत असे
केशर आणि मसालेदार पदार्थांना शरीरासाठी उपयुक्त मानले जात असे. मांसाहारी पदार्थ (मटण, कबाब) ताकद वाढवणारे मानले जात.
शीर खुर्मा सारखे गोड पदार्थ पोषणासाठी खाल्ले जात. काही खास रेसिपींचाही ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये नोंदी आहेत.