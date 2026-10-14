मुघल बादशहा महिलांसोबत कोणते खेळ खेळायचे?

संतोष कानडे
मुघल बादशहांच्या राजदरबारात मनोरंजनासाठी विविध खेळ, करमणुकीचे कार्यक्रम आणि स्पर्धा आयोजित केल्या जात असत.
बादशहा आणि राजघराण्यातील महिलांना चौसरसारखे पटावरील खेळ खेळण्याची परंपरा होती.
चौसर हा सोंगट्या आणि फासे वापरून खेळला जाणारा पारंपरिक भारतीय खेळ होता.
बुद्धिबळ हा राजघराण्यातील लोकांमध्ये लोकप्रिय असलेला आणखी एक बौद्धिक खेळ होता.
काही मुघल सम्राटांच्या काळात बागांमध्ये मेजवान्या, संगीत आणि नृत्याचे कार्यक्रम आयोजित केले जात असत.
राजघराण्यातील महिलांसाठी अंतःपुरात स्वतंत्र मनोरंजनाची व्यवस्था होती.
अकबराच्या दरबारात संगीत, चित्रकला आणि विविध कलांना विशेष प्रोत्साहन दिले जात असे.
राजघराण्यातील काही महिलांना कविता, संगीत आणि साहित्याची आवड होती; त्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांत सहभागी होत असत.
बादशहा महिलांसोबत खासगी खेळ खेळत असत, मात्र खेळांचे प्रकार सांगणारा ठोस असा पुरावा नाही.
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