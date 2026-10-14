मुघल बादशहा महिलांसोबत कोणते खेळ खेळायचे?

संतोष कानडे

मुघल

मुघल बादशहांच्या राजदरबारात मनोरंजनासाठी विविध खेळ, करमणुकीचे कार्यक्रम आणि स्पर्धा आयोजित केल्या जात असत.

परंपरा

बादशहा आणि राजघराण्यातील महिलांना चौसरसारखे पटावरील खेळ खेळण्याची परंपरा होती.

सोंगट्या आणि फासे

चौसर हा सोंगट्या आणि फासे वापरून खेळला जाणारा पारंपरिक भारतीय खेळ होता.

बौद्धिक खेळ

बुद्धिबळ हा राजघराण्यातील लोकांमध्ये लोकप्रिय असलेला आणखी एक बौद्धिक खेळ होता.

मुघल सम्राट

काही मुघल सम्राटांच्या काळात बागांमध्ये मेजवान्या, संगीत आणि नृत्याचे कार्यक्रम आयोजित केले जात असत.

मनोरंजन

राजघराण्यातील महिलांसाठी अंतःपुरात स्वतंत्र मनोरंजनाची व्यवस्था होती.

अकबर

अकबराच्या दरबारात संगीत, चित्रकला आणि विविध कलांना विशेष प्रोत्साहन दिले जात असे.

साहित्याची आवड

राजघराण्यातील काही महिलांना कविता, संगीत आणि साहित्याची आवड होती; त्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांत सहभागी होत असत.

खासगी खेळ

बादशहा महिलांसोबत खासगी खेळ खेळत असत, मात्र खेळांचे प्रकार सांगणारा ठोस असा पुरावा नाही.

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