मुघलांच्या शयनकक्षात ऐषोआरामाच्या कोणत्या वस्तू असायच्या?

संतोष कानडे
बादशहांच्या शयनकक्षात रेशमी आणि मखमली कापडांनी सजवलेले भव्य पलंग असायचे.
पलंगावर मऊ गाद्या, उशा आणि महागड्या चादरी वापरल्या जायच्या.
उन्हाळ्यात थंडावा मिळावा म्हणून सुती पडदे आणि खसाच्या पडद्यांचा वापर केला जायचा.
शयनकक्षात चंदन, गुलाब आणि इतर सुगंधी अत्तरांचा दरवळ असायचा.
सोन्या-चांदीच्या नक्षीकामाने सजवलेल्या वस्तू आणि मौल्यवान सजावटीच्या वस्तू खोलीत ठेवल्या जायच्या.
रात्री प्रकाशासाठी तेलाचे दिवे आणि मेणबत्त्यांचा वापर केला जायचा.
काही शाही कक्षांमध्ये सुंदर गालिचे, नक्षीदार पडदे आणि कलाकुसर केलेले फर्निचर असायचे.
उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देण्यासाठी पंखे आणि हाताने वारा घालण्याची व्यवस्था असे.
काही राजवाड्यांमध्ये शयनकक्षाजवळ स्नानगृह आणि पाण्याची खास व्यवस्था असायची.
या सर्व सुविधांमुळे बादशहांचा शयनकक्ष हा केवळ विश्रांतीचा भाग नसून त्यांच्या शाही वैभवाचं प्रतीक बनला होता.
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