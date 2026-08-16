मुघल बादशहा रात्रीचे काय-काय शौक करायचे?

सकाळ डिजिटल टीम

मुघल

मुघलांच्या राजदरबारातील रात्रीच्या मनोरंजनात संगीत, गायन आणि वादनाला महत्त्व होते.

मुशायरे

काव्यवाचन, मुशायरे आणि विद्वानांच्या चर्चाही दरबारी संस्कृतीचा भाग होत्या.

नृत्य

काही बादशहांच्या दरबारात नृत्य आणि कलावंतांचे कार्यक्रम होत असत.

मेजवान्या

शाही मेजवान्या आणि विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ हेही राजदरबारी मनोरंजनाचा भाग होते.

शिकार

शिकारीचा छंद अनेक मुघल शासकांना होता; मात्र तो प्रामुख्याने दिवसाच्या वेळेतील उपक्रम होता.

हरम

हरममध्ये बादशहांच्या पत्नी, बेगम आणि इतर स्त्रिया राहत असत आणि त्यांच्यासोबत वैयक्तिक वेळ घालवणे, हा खासगी जीवनाचा भाग होता.

मद्यपान

काही मुघल शासकांना मद्यपानाची सवय होती, तर औरंगजेबासारख्या शासकाने मद्यपानापासून दूर राहिल्याचे ऐतिहासिक वर्णन आढळते.

अकबर

अकबराच्या काळात संगीत, कला आणि बौद्धिक चर्चांना विशेष राजाश्रय मिळाला.

जहांगीर

जहांगीर आणि शाहजहान यांच्या काळातही दरबारी कला, संगीत, काव्य आणि मेजवान्यांची परंपरा कायम होती.

लैंगिक जीवन

मुघल बादशहांचे रात्रीचे शौक, म्हटल्यास केवळ लैंगिक जीवन नव्हे, तर संगीत, काव्य, मेजवानी, दरबारी मनोरंजन असा व्यापक संदर्भ सापडतो.

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