मुघल बादशहा रात्रीचे काय-काय शौक करायचे?

सकाळ डिजिटल टीम
मुघलांच्या राजदरबारातील रात्रीच्या मनोरंजनात संगीत, गायन आणि वादनाला महत्त्व होते.
काव्यवाचन, मुशायरे आणि विद्वानांच्या चर्चाही दरबारी संस्कृतीचा भाग होत्या.
काही बादशहांच्या दरबारात नृत्य आणि कलावंतांचे कार्यक्रम होत असत.
शाही मेजवान्या आणि विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ हेही राजदरबारी मनोरंजनाचा भाग होते.
शिकारीचा छंद अनेक मुघल शासकांना होता; मात्र तो प्रामुख्याने दिवसाच्या वेळेतील उपक्रम होता.
हरममध्ये बादशहांच्या पत्नी, बेगम आणि इतर स्त्रिया राहत असत आणि त्यांच्यासोबत वैयक्तिक वेळ घालवणे, हा खासगी जीवनाचा भाग होता.
काही मुघल शासकांना मद्यपानाची सवय होती, तर औरंगजेबासारख्या शासकाने मद्यपानापासून दूर राहिल्याचे ऐतिहासिक वर्णन आढळते.
अकबराच्या काळात संगीत, कला आणि बौद्धिक चर्चांना विशेष राजाश्रय मिळाला.
जहांगीर आणि शाहजहान यांच्या काळातही दरबारी कला, संगीत, काव्य आणि मेजवान्यांची परंपरा कायम होती.
मुघल बादशहांचे रात्रीचे शौक, म्हटल्यास केवळ लैंगिक जीवन नव्हे, तर संगीत, काव्य, मेजवानी, दरबारी मनोरंजन असा व्यापक संदर्भ सापडतो.