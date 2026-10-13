मुघल बादशहा आपल्या महालात कोणते खेळ खेळत असत?

संतोष कानडे

मुघल

मुघल बादशहा आपल्या महालात मनोरंजनासाठी बुद्धिबळ, चौसर आणि पत्त्यांसारखे खेळ खेळत असत.

बुद्धिबळ

बुद्धिबळ हा डावपेच आणि बुद्धिमत्तेची कसोटी पाहणारा खेळ दरबारात लोकप्रिय होता.

सोंगट्या

चौसर हा सोंगट्या आणि फासे वापरून खेळला जाणारा पारंपरिक खेळ होता.

अकबर

अकबराला चौसराची विशेष आवड होती, असे ऐतिहासिक नोंदींवरून दिसते.

फतेहपूर सिक्री

अकबराच्या फतेहपूर सिक्री येथील राजवाड्याच्या परिसरात चौसराशी संबंधित मोठा पट असल्याचेही सांगितले जाते.

मनोरंजन

मुघल दरबारात सोंगट्या, फासे आणि इतर बैठ्या खेळांमधून मनोरंजन केले जात असे.

शिकार

काही बादशहा आणि सरदारांना शिकारीची आवड होती; मात्र ती महालातील बैठी करमणूक नव्हती.

स्पर्धा

राजघराण्यातील सदस्य आणि दरबारी यांच्यात खेळांच्या स्पर्धा व मैत्रीपूर्ण डाव रंगत असत.

कथाकथन

संगीत, नृत्य, काव्यवाचन आणि कथाकथन हेही महालातील मनोरंजनाचे महत्त्वाचे प्रकार होते.

विरंगुळा

या खेळांमुळे मुघल महालात विरंगुळा मिळत असे, तसेच बुद्धिचातुर्य आणि सामाजिक संवादालाही वाव मिळत असे.

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