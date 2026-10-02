मुघल बादशहांना जेवणातून विष दिलं जायचं? काय सांगतो इतिहास?

Aarti Badade

मुघल बादशहांना जेवणातून विष?

सत्तेसाठी होणाऱ्या संघर्षामुळे बादशहांच्या अन्नात विष मिसळण्याचा धोका असल्याच्या ऐतिहासिक कथा प्रचलित आहेत.

Mughal emperors' food poisoning

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Sakal

विषाची सवय लावण्याची पद्धत?

विषबाधेपासून बचाव करण्यासाठी अतिशय कमी प्रमाणात विष देऊन शरीराला त्याची सवय लावली जात असल्याचे काही कथांमध्ये नमूद केले जाते.

Mughal emperors' food poisoning

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Sakal

याला म्हणतात ‘मिथ्रिडेंटिझम’!

अल्प प्रमाणात विष देऊन त्याचा परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या पद्धतीला ‘मिथ्रिडेंटिझम’ असे म्हटले जाते.

Mughal emperors' food poisoning

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Sakal

बाबरच्या अन्नातही विष मिसळल्याची कथा

१५२६च्या पानिपतच्या लढाईनंतर इब्राहिम लोदीच्या आईने बाबरच्या अन्नात विष मिसळल्याची कथा सांगितली जाते, मात्र या घटनेच्या तपशीलांबाबत ऐतिहासिक स्रोतांमध्ये मतभेद आहेत.

Mughal emperors' food poisoning

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Sakal

अकबर आणि जहांगीरशी जोडलेल्या कथा

अकबराच्या काळात ‘माजून’ नावाचा अर्क दिला जात असल्याचा दावा आढळतो, तर जहांगीरच्या अफू आणि मद्यसेवनाचा उल्लेखही काही कथांमध्ये केला जातो.

Mughal emperors' food poisoning

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Sakal

महमूद बेगडाबाबतही प्रसिद्ध आहे एक कथा!

गुजरातचा सुलतान महमूद बेगडा ‘विषपुरुष’ बनल्याची कथा प्रसिद्ध असून, त्याच्या अन्नातील विष तपासण्यासाठी विशेष पद्धती वापरल्या जात असल्याचे सांगितले जाते.

Mughal emperors' food poisoning

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Sakal

बादशहांच्या स्वयंपाकघरावर कडक नजर!

मीर बकावलसारखे अधिकारी शाही स्वयंपाकघरावर देखरेख ठेवत आणि अन्नाची तपासणी केली जात असल्याचे ऐतिहासिक वर्णनांमध्ये आढळते.

Mughal emperors' food poisoning

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Sakal

लोहगड किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

lohagad fort age history

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Sakal

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