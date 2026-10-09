मुघल बादशहांच्या स्वयंपाकघराचा रोजचा खर्च किती होता?

संतोष कानडे

मुघल

मुघल बादशहांचे स्वयंपाकघर म्हणजे केवळ जेवण बनवण्याची जागा नव्हती, तर शाही व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग होता.

मांसाहारी पदार्थ

बादशहांसाठी रोज विविध प्रकारचे मांसाहारी पदार्थ, भात, भाकरी, गोड पदार्थ आणि सुगंधी पेये तयार केली जात असत.

फारसी भाषा

शाही स्वयंपाकघराला फारसी भाषेत ‘मतबख’ असे म्हटले जात असे.

अन्नसामग्री

स्वयंपाकघरात स्वयंपाकी, मदतनीस, अन्नसामग्रीची व्यवस्था करणारे कर्मचारी आणि पदार्थ तपासणारे अधिकारी काम करत असत.

सुकामेवा

शाही जेवणासाठी तांदूळ, गहू, तूप, सुकामेवा, मसाले, साखर आणि विविध प्रकारच्या फळांचा वापर केला जात असे.

अकबर

अकबराच्या काळातील आइन-इ-अकबरी या ग्रंथात शाही स्वयंपाकघर, अन्नपदार्थ आणि त्यांच्या व्यवस्थापनासंबंधी महत्त्वाची माहिती नोंदवलेली आहे.

स्वयंपाकघर

मात्र, बादशहांच्या स्वयंपाकघराचा रोजचा एकूण खर्च किती होता, याचा एकच निश्चित आकडा सर्व मुघल बादशहांसाठी सांगता येत नाही.

मेजवानीचं स्वरुप

खर्च हा बादशहाचा काळ, दरबाराचा आकार, पाहुण्यांची संख्या आणि मेजवानीच्या स्वरूपानुसार बदलत असे.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन

शाही स्वयंपाकघराचा खर्च समजून घेण्यासाठी अन्नसामग्रीच्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि तत्कालीन चलन यांची तुलना करावी लागते.

मुघल बादशहांना कोणते आजार व्हायचे?

<strong>येथे क्लिक करा</strong>