नकाशावरील शेवटचं शहर कसं दिसतं? पाहा फोटो

Aarti Badade
नकाशावर जगाचं शेवटचं टोक नेमकं कुठे असेल? हा विचार केला की समोर येतं ते म्हणजे अर्जेंटिनातील 'उशुआइया' (Ushuaia) हे शहर.
दक्षिण अमेरिकेच्या अगदी टोकावर वसलेल्या या शहराला 'जगाचा शेवटचा किनारा' मानले जाते. यापुढे मानवी कोलाहल कायमचा थांबतो.
उशुआइया येथून अंटार्क्टिका खंडाचे अंतर केवळ १,००० किलोमीटर आहे. म्हणूनच या शहराला 'अंटार्क्टिकाचे प्रवेशद्वार' असेही म्हणतात.
रंगीबेरंगी घरे आणि समोर पसरलेला निळाशार समुद्र असे विलोभनीय दृश्य येथे पाहायला मिळते. हे शहर टिएरा डेल फ्यूगो राज्याची राजधानी आहे.
येथे मुख्यत्वे स्पॅनिश भाषा बोलली जाते, मात्र जगभरातून येणाऱ्या पर्यटकांमुळे येथे इंग्रजीचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होतो.
येथील हवामान अतिशय थंड आणि अनपेक्षित असते. शहराच्या पलीकडे फक्त निसर्गाचा भयाण सन्नाटा आणि अथांग बर्फाळ वाळवंट पसरलेले आहे.
जगाच्या टोकावर उभं राहण्याचा थरार अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटक उशुआइयाला भेट देतात. हे ठिकाण निसर्गप्रेमींसाठी एक नंदनवन आहे.
