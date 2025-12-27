मुघलांचे कपडे किती देशांमधून यायचे? डिझाइन कुठून व्हायचे?

Sandip Kapde

उत्पत्ती

मुगल बादशाह आणि बेगमांचे कपडे भारतातील स्थानिक कारीगर तसेच परदेशातून आयात झालेल्या कापडांपासून तयार होत असत.

संमिश्रण

मुगल पोशाखात भारतीय परंपरा, फारसी नजाकत आणि मध्य आशियाई शैली यांचे अनोखे मिश्रण दिसून येते.

बनारस

बनारस येथील जरीदार रेशीम आणि ब्रोकेड कापड मुगल दरबारातील राजेशाही पोशाखासाठी प्रसिद्ध होते.

गुजरात

सूरत आणि अहमदाबाद येथून सूती, रेशमी आणि छापीव कापडांचा पुरवठा शाही खजिन्यात केला जात असे.

बंगाल

ढाक्याची मलमल इतकी नाजूक होती की ती बेगमांच्या दुपट्ट्यांसाठी सर्वाधिक पसंतीची मानली जात असे.

कश्मीर

थंडीसाठी पश्मीना शाल, ऊनी जरीदार वस्त्रे आणि खास लिबास काश्मीरमधून येत असत.

आगरा

आग्रा आणि लाहोरमध्ये शाही दर्जी व कढाईकार आयात कापडांवर राजाज्ञेनुसार सजावट करत.

फारस

फारसहून येणारे रेशमी कापड, नक्षीकाम आणि डिझाइन मुगल पोशाखाला शाही झळाळी देत.

मध्यआशिया

समरकंद, बुखारा व काबुल येथून ऊनी वस्त्रे आणि थंड प्रदेशातील पोशाख भारतात पोहोचत.

तुर्की

तुर्की व मध्य पूर्वातून मखमल, दमस्क आणि खास सिल्क प्रकार भारतात आयात केले जात.

युरोप

युरोपमधून लिनन, रंगीत धागे, लेस आणि काही तयार कपडे मुगल बाजारात येत असत.

मार्ग

ही सर्व सामग्री सूरत, बसरा आणि होर्मुजसारख्या बंदरांमार्गे भारतात आणली जात असे.

कारखाने

मुगलांनी कर्खाना-ए-खास प्रणालीद्वारे डिझाइन, विणकाम आणि शिवणकाम नियंत्रित केले.

उपहार

राजनैतिक नात्यांमधून मिळणारे शाही वस्त्र आणि खिलाअत दरबारातील संग्रह वाढवत.

प्रभाव

मुगल पोशाख हे केवळ कपडे नसून सत्ता, प्रतिष्ठा आणि फॅशन ट्रेंडचे प्रतीक होते.

