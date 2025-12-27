मुघलांचे कपडे किती देशांमधून यायचे? डिझाइन कुठून व्हायचे?

Sandip Kapde
मुगल बादशाह आणि बेगमांचे कपडे भारतातील स्थानिक कारीगर तसेच परदेशातून आयात झालेल्या कापडांपासून तयार होत असत.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
मुगल पोशाखात भारतीय परंपरा, फारसी नजाकत आणि मध्य आशियाई शैली यांचे अनोखे मिश्रण दिसून येते.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
बनारस येथील जरीदार रेशीम आणि ब्रोकेड कापड मुगल दरबारातील राजेशाही पोशाखासाठी प्रसिद्ध होते.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
सूरत आणि अहमदाबाद येथून सूती, रेशमी आणि छापीव कापडांचा पुरवठा शाही खजिन्यात केला जात असे.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
ढाक्याची मलमल इतकी नाजूक होती की ती बेगमांच्या दुपट्ट्यांसाठी सर्वाधिक पसंतीची मानली जात असे.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
थंडीसाठी पश्मीना शाल, ऊनी जरीदार वस्त्रे आणि खास लिबास काश्मीरमधून येत असत.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
आग्रा आणि लाहोरमध्ये शाही दर्जी व कढाईकार आयात कापडांवर राजाज्ञेनुसार सजावट करत.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
फारसहून येणारे रेशमी कापड, नक्षीकाम आणि डिझाइन मुगल पोशाखाला शाही झळाळी देत.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
समरकंद, बुखारा व काबुल येथून ऊनी वस्त्रे आणि थंड प्रदेशातील पोशाख भारतात पोहोचत.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
तुर्की व मध्य पूर्वातून मखमल, दमस्क आणि खास सिल्क प्रकार भारतात आयात केले जात.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
युरोपमधून लिनन, रंगीत धागे, लेस आणि काही तयार कपडे मुगल बाजारात येत असत.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
ही सर्व सामग्री सूरत, बसरा आणि होर्मुजसारख्या बंदरांमार्गे भारतात आणली जात असे.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
मुगलांनी कर्खाना-ए-खास प्रणालीद्वारे डिझाइन, विणकाम आणि शिवणकाम नियंत्रित केले.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
राजनैतिक नात्यांमधून मिळणारे शाही वस्त्र आणि खिलाअत दरबारातील संग्रह वाढवत.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
मुगल पोशाख हे केवळ कपडे नसून सत्ता, प्रतिष्ठा आणि फॅशन ट्रेंडचे प्रतीक होते.
How Many Countries Supplied Mughal Clothing? Where Were the Designs Created
esakal
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal