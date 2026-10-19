मुघल काळात दसरा अन् दिवाळी कशी साजरी होत असे?

सकाळ डिजिटल टीम
मुघल साम्राज्यात वास्तुकला आणि शाही परंपरा प्रसिद्ध होत्या. तरीही दिवाळी आणि दसरा या हिंदू सणांना राजदरबारात भव्य स्वरूपाने साजरे केले जात असे.
Mughal Empire Festivals
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दिवाळीला तेव्हा ‘जश्न-ए-चिरागां’ म्हटले जात असे. म्हणजे दिव्यांचा उत्सव. हा सण शाही दरबारात औपचारिकपणे साजरा होत असे.
Mughal Empire Festivals
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१६ व्या शतकात सम्राट अकबराने दिवाळीला अधिकृत आणि भव्य स्वरूप दिले. यामुळे अनेक परंपरा सुरू झाल्या, ज्या पुढील मुघल राज्यकर्त्यांनीही चालू ठेवल्या.
Mughal Empire Festivals
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राजवाड्याच्या अंगणात सुमारे ४० यार्ड (३६ मीटर) उंच खांबावर एक मोठा दिवा लावला जात असे. सरकीच्या तेलामुळे तो संपूर्ण परिसर उजळून टाकत असे.
Mughal Empire Festivals
esakal
शहाजहानच्या काळात यमुना नदीच्या काठी आणि जामा मशिदीजवळ भव्य फटाके फोडले जात. शाही मनोरंजन आणि दिव्यांच्या उत्सवाचा सुंदर संगम दिसत असे.
Mughal Empire Festivals
esakal
अकबराच्या दरबारात रामायणाचे विशेष पठण होत असे. त्यानंतर श्रीरामांच्या अयोध्येत परतण्याचे नाट्य सादर केले जात. ही परंपरा बहादूर शाह जफरपर्यंत चालू होती.
Mughal Empire Festivals
esakal
घेवर, पेठा, खीर, पेढे, जिलेबी, फिरनी आणि शाही तुकडा यांसारखे पदार्थ तयार होत. अकबराने मिठाई वाटण्याची अधिकृत प्रथा सुरू केली, असे सांगितले जाते.
Mughal Empire Festivals
esakal
सम्राटाचे वजन सोने-चांदीने केले जात असे. ते गरीब आणि गरजूंना वाटले जात असे. ही दानपरंपरा उत्सवाचा महत्त्वाचा भाग होती.
Mughal Empire Festivals
esakal
दसरा भव्य रीतीने साजरा होत असे. शस्त्रे, घोडे आणि हत्ती सजवले जात. मेहंदी, घंटा आणि जरीकामाचे वस्त्रे घातले जात. २० दिवस रामलीला सादर केली जात असे.
Mughal Empire Festivals
esakal
Mughal Palace Rules
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