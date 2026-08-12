लिपस्टिक नसूनही मुघल स्त्रियांचे ओठ लाल कसे असायचे? हे आहे सौंदर्याचे सिक्रेट

Apurva Kulkarni

मुघळ काळातील महिला

मुघलांच्या काळा महिला सुंदर दिसण्यासाठी खास पारंपारिक ब्युटी सीक्रेट वापरायच्या.

MUGHAL BEAUTY SECRETS

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ब्युटी रुटीन

चेहरा, हात-पाय स्वच्छ धुवून त्यांच्या ब्युटी रुटीनची सुरुवात व्हायची.

MUGHAL WOMEN BEAUTY ROUTIN

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अत्तर

त्या स्नान करताना सुंगधी अत्तरांचा वापर करायच्या. शरीराला आणि कपड्यांना अत्तर लावायच्या.

MUGHAL ERA BEAUTY TIPS

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कडुलिंबाची काडी

मुघल काळातील महिला दात स्वच्छ ठेवण्यासाठी कडुलिंबाच्या काडीचा वापर करत होत्या.

MUGHAL MAKEUP SECRETS

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काजळ

तसंच डोळ्यांच्या सौंदर्यासाठी काजळाचा वापर करायच्या. काजळाची ही भारतीय सौंदर्यसंस्कृतीत फार जुनी परंपरा आहे.

MUGHAL ERA MAKEUP

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पान

मुघल काळातील महिला ओठांवर लाल कलर येण्यासाठी पानाचा वापर करत होत्या.

MUGHAL WOMEN RED LIPS

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मेहंदी

तसंच सौंदर्य वाढवण्यासाठी हात-पायांना मेहंदीही लावायच्या.

UGHAL WOMEN MAKEUP

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सुंगधी पावडर

चेहऱ्याला लावणाऱ्या पावडरमध्ये मोती, तृणमणी, कस्तुरी, कपूर आणि सुगंधी लाकडांचा समावेश असे.

ATTAR BEAUTY ROUTINE

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