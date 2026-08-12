लिपस्टिक नसूनही मुघल स्त्रियांचे ओठ लाल कसे असायचे? हे आहे सौंदर्याचे सिक्रेट

Apurva Kulkarni
मुघलांच्या काळा महिला सुंदर दिसण्यासाठी खास पारंपारिक ब्युटी सीक्रेट वापरायच्या.
MUGHAL BEAUTY SECRETS
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चेहरा, हात-पाय स्वच्छ धुवून त्यांच्या ब्युटी रुटीनची सुरुवात व्हायची.
MUGHAL WOMEN BEAUTY ROUTIN
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त्या स्नान करताना सुंगधी अत्तरांचा वापर करायच्या. शरीराला आणि कपड्यांना अत्तर लावायच्या.
MUGHAL ERA BEAUTY TIPS
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मुघल काळातील महिला दात स्वच्छ ठेवण्यासाठी कडुलिंबाच्या काडीचा वापर करत होत्या.
MUGHAL MAKEUP SECRETS
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तसंच डोळ्यांच्या सौंदर्यासाठी काजळाचा वापर करायच्या. काजळाची ही भारतीय सौंदर्यसंस्कृतीत फार जुनी परंपरा आहे.
MUGHAL ERA MAKEUP
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मुघल काळातील महिला ओठांवर लाल कलर येण्यासाठी पानाचा वापर करत होत्या.
MUGHAL WOMEN RED LIPS
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तसंच सौंदर्य वाढवण्यासाठी हात-पायांना मेहंदीही लावायच्या.
UGHAL WOMEN MAKEUP
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चेहऱ्याला लावणाऱ्या पावडरमध्ये मोती, तृणमणी, कस्तुरी, कपूर आणि सुगंधी लाकडांचा समावेश असे.
ATTAR BEAUTY ROUTINE
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