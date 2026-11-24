Aarti Badade
मुघल काळातील सुंदर बागांची रचना प्रामुख्याने पर्शियन 'चारबाग' शैलीवर आधारित होती. पृथ्वीवर स्वर्गासारखे निसर्गरम्य ठिकाण निर्माण करण्याची कल्पना त्यामागे होती.
Mughal Garden Architecture
Sakal
या शैलीत संपूर्ण बागेचे पाण्याचे कालवे किंवा दगडी पदपथ यांच्या साहाय्याने चार समान भाग केले जात असत. हे चार भाग स्वर्गातील चार नद्यांचे प्रतीक मानले जात.
Mughal Garden Architecture
Sakal
मुघल बागांमध्ये पाण्याला विशेष महत्त्व होते. बागेच्या मध्यभागातून वाहणारे कालवे, कारंजी आणि पाण्याचे हौद यामुळे परिसरात गारवा निर्माण होत असे.
Mughal Garden Architecture
Sakal
काही बागांमध्ये उतारावरून पाणी दगडी पृष्ठभागावरून खाली सोडले जात असे. या पृष्ठभागावर नक्षीकाम केलेले असे आणि पाण्याचा सुंदर पडदा तयार होत असे. या रचनेला 'चादर' म्हणत.
Mughal Garden Architecture
Sakal
मुघल बागांमध्ये दोन्ही बाजूंना समान रचना ठेवण्यावर भर दिला जात असे. काश्मीरमधील शालीमार आणि निशात बागा डोंगरउतारावर वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये बांधण्यात आल्या आहेत.
Mughal Garden Architecture
Sakal
बागांमध्ये विश्रांतीसाठी मंडप आणि बारादरी उभारल्या जात. तसेच सावली व सुगंधासाठी चिनार, सायप्रस, गुलाब, चमेली यांसारखी झाडे आणि फळझाडांची लागवड केली जात असे.
Mughal Garden Architecture
Sakal
आग्रा येथील ताजमहालची बाग, हुमायूनच्या कबरीभोवतालची बाग, काश्मीरमधील शालीमार आणि निशात बाग या मुघल उद्यानरचनेची प्रसिद्ध उदाहरणे आहेत. या बागांमधून इतिहास, निसर्ग आणि स्थापत्यकलेचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो.
Mughal Garden Architecture
Sakal
Gingee Fort
Sakal