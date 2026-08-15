मुघल बादशहांना खूश ठेवण्यासाठी स्त्रीयांना काय-काय करावं लागत असे?

सकाळ डिजिटल टीम

मुघल

मुघल काळात हरममधील स्त्रिया बादशहाला आकर्षित करण्यासाठी रोज सुगंधी द्रव्ये, अत्तर आणि भरजरी दागिन्यांनी शृंगार करत असत.

मनोरंजन

त्यांच्या मनोरंजनासाठी स्त्रियांना शास्त्रीय संगीत, गायन आणि नृत्याची कला सादर करावी लागत असे.

बादशहाची मर्जी

अनेक स्त्रिया बादशहाची मर्जी जिंकण्यासाठी शायरी, काव्य आणि साहित्यिक चर्चांमध्ये भाग घेत होत्या.

शिष्टाचार

मुघल दरबारातील कठोर शाही आदाब, झुकून सलाम करणे आणि शिष्टाचाराचे काटेकोर पालन करावे लागे.

मुघलाई भोजन

बादशहाच्या आवडीनुसार खास शाही मुघलाई भोजन आणि मिष्टान्न तयार करून वाढले जात असे.

हरम

हरममध्ये आपले स्थान पक्के करण्यासाठी आणि बादशहाचे प्रेम मिळवण्यासाठी राजपुत्राला जन्म देण्याला महत्त्व होते.

मनोरंजन

मनोरंजनाचा भाग म्हणून स्त्रिया बादशहासोबत बुद्धिबळ आणि चौसरसारखे खेळ खेळत असत.

गुप्त सल्ला

काही कर्तृत्ववान स्त्रिया राज्यकारभारात गुप्त सल्ला आणि कूटनीतीद्वारे बादशहाचा विश्वास संपादन करत.

गुप्त माहिती

हरममधील अंतर्गत राजकारणात टिकून राहण्यासाठी गुप्त माहिती मिळवून स्वतःची पकड मजबूत ठेवावी लागत असे.

शुश्रूषा करणे

आजाराच्या वेळी शुश्रूषा करणे आणि बादशहाच्या प्रत्येक हुकुमाचे बिनशर्त पालन करून निष्ठा दाखवावी लागत होती.

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