सकाळ डिजिटल टीम
मुघल सम्राटांच्या काळात आणि ब्रिटिश राजवटीतही यमुना नदी अत्यंत स्वच्छ असल्याचे ऐतिहासिक उल्लेख आढळतात.
Mughal Harem women
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सम्राट अकबराने यमुना नदीत काही नौका ठेवलेल्या होत्या. उन्हाळ्याच्या उष्ण रात्री तो या नौकांवर विश्रांती घेत असे.
Mughal Harem women
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अकबरानंतर सम्राट जहांगीरनेही यमुनेशी असलेले नाते कायम ठेवले. नदीवरील नौकाविहार त्यालाही आवडत असे.
Mughal Harem women
esakal
राजधानी दिल्लीला हलवल्यानंतर शहाजहानलाही यमुना नदीत नौकाविहार करायला आवडत असे.
Mughal Harem women
esakal
शहाजहानच्या हरममधील उपपत्नी, राजकन्या आणि दासी रात्री लाल किल्ल्यातील नदीकाठच्या दरवाजातून बाहेर पडत असत.
Mughal Harem women
esakal
या स्त्रिया रात्री नौकाविहारासोबतच यमुना नदीत स्नानाचाही आनंद घेत असत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी किन्नर अंगरक्षक सोबत असत.
Mughal Harem women
esakal
इतिहासकारांच्या माहितीनुसार, तरुण राजकुमार सलीमने पावसाळ्यात आयोजित पोहण्याच्या वार्षिक स्पर्धेत भाग घेतला होता.
Mughal Harem women
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सलीमने आग्रा किल्ल्यापासून सैय्यद का बागपर्यंत यमुना नदी पोहून पार केली. नदीच्या प्रवाहाचा सामना करत त्याने पलीकडचा किनारा गाठला.
Mughal Harem women
esakal
पलीकडच्या बागेत दिवे प्रज्वलित केल्यानंतर दरबारातील सर्वोत्तम जलतरणपटू मीर मछली याने सलीमला 'उस्ताद-ए-तैराक' म्हणजेच पोहण्यातील निपुण ही पदवी दिली.
Mughal Harem women
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दिल्लीमध्येही सावन आणि भाद्रपद महिन्यांत मुघलांच्या हरममधील महिला, राजकुमार आणि राजकन्या लोकांच्या नजरेपासून वाचण्यासाठी रात्रीच्या वेळी दूर यमुना नदीत पोहायला जात असत.
Mughal Harem women
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Khotachiwadi Heritage Village
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