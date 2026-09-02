लैंगिक क्षमता वाढवण्यासाठी मुघल 'या' वनस्पतींचा वापर करायचे

सकाळ वृत्तसेवा

मुघल

मुघल काळात युनानी आणि भारतीय पारंपरिक वैद्यकाला राजदरबारात महत्त्वाचे स्थान होते.

लैंगिक क्षमता

लैंगिक क्षमता आणि पुरुषत्व वाढवण्यासाठी त्या काळातील ग्रंथांमध्ये विविध “वाजीकरण” औषधांचा उल्लेख आढळतो.

अश्वगंधा

अश्वगंधा ही पारंपरिक औषधांमध्ये ताकद आणि लैंगिक आरोग्यासाठी वापरली जाणारी वनस्पती होती.

शतावरी

शतावरीचाही पारंपरिक युनानी आणि आयुर्वेदिक औषधांमध्ये औषधी उपयोग केला जात असे.

ज्येष्ठमध

मुलहठी म्हणजेच ज्येष्ठमधाचाही काही जुन्या वाजीकरणाच्या सूत्रांमध्ये उल्लेख आढळतो.

केशर

अकरकरा, सुंठ, काळी मिरी, पिंपळी आणि केशर यांसारख्या घटकांचा काही पारंपरिक मिश्रणांमध्ये उल्लेख आहे.

सफेद मुसळी

अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसळी, गोखरू, विदारीकंद, कौंच (कपिकच्छू), सालम पंजा, अकरकरा या औषधी वनस्पतींचा वापर केला जात असे.

बादशहा

ही औषधे मुघल बादशहांनीच वापरली, असा प्रत्येक वनस्पतीबाबत स्वतंत्र ठोस ऐतिहासिक पुरावा नाही.

वनस्पती

आजही अशा वनस्पतींच्या लैंगिक क्षमतेवरील परिणामांबाबत वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत आणि काही मिश्रणांमध्ये धोके असू शकतात.

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