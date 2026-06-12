मुघल फक्त गंगाजलच का प्यायचे? काय होतं त्या पाण्यात?

संतोष कानडे
इतिहासकार अबुल फजल याने 'आईन-ए-अकबरी' या अधिकृत ग्रंथात अकबराच्या सवयीचा सविस्तर उल्लेख केला आहे.
अकबराने गंगाजलाला 'अमृताचे पाणी' म्हटले होते. हे पाणी आरोग्यासाठी सर्वोत्तम आणि पवित्र आहे, असा त्याचा ठाम विश्वास होता.
अकबर घरी असो किंवा युद्धाच्या/प्रवासाच्या मोहिमेवर, तो पिण्यासाठी आणि जेवण बनवण्यासाठी केवळ गंगाजलच वापरत असे.
बादशहा जेव्हा प्रवासाला निघायचा, तेव्हा त्याच्यासोबत उंट आणि बैलगाड्यांवर गंगाजलाने भरलेले सोन्या-चांदीचे मोठे रांजण सोबत नेले जायचे.
आग्रा, दिल्ली किंवा लाहोर येथे असतानाही थेट हरिद्वारवरून गंगा नदीचे ताजे पाणी आणण्यासाठी मुघल दरबारात विशेष घोडेस्वार आणि सेवकांची फौज तैनात असे.
बादशहाच्या पिण्याच्या पाण्याची चोख सुरक्षा असायची. पाणी भरण्यापासून ते महालात पोहोचेपर्यंत त्यावर विश्वासू अधिकाऱ्यांच्या मुद्रा लावल्या जायच्या.
मुघलांना समजले होते की गंगाजल अनेक महिने ठेवले तरी त्यात जंतू होत नाहीत आणि ते खराब होत नाही, त्यामुळे ते प्रवासात अत्यंत सुरक्षित मानले जाई.
अकबराचा हा नियम पुढे त्याचा मुलगा जहांगीर आणि नातू शाहजहान यांनीही चालू ठेवला; शाहजहान तर गंगेचे पाणी यमुनेच्या पाण्यात मिसळून पीत असे.
मुघल सम्राटांचे हे वागणे केवळ अंधश्रद्धा नव्हते, तर ती भारताच्या स्थानिक संस्कृतीबद्दलची आत्मीयता आणि 'गंगा-जमुनी तहजीब' दर्शवणारी गोष्ट होती.
भारतात आलेल्या एडवर्ड टेरी आणि फ्रान्सिस बर्नियर यांसारख्या युरोपियन प्रवाशांनीही मुघल दरबारातील या 'गंगाजल' परंपरेचे आश्चर्य व्यक्त करत आपल्या पुस्तकात नोंदी केल्या आहेत.