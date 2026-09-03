मुघलांच्या शाही थाळीतील 5 खास पदार्थ

संतोष कानडे
सुवासिक तांदूळ, भरपूर सुकामेवा आणि खड्या मसाल्यांनी बनवलेली बिर्याणी शरीराला त्वरित ऊर्जा व प्रथिने (प्रोटीन) देते.
बिर्याणी आणि मिष्टान्नांत वापरले जाणारे शुद्ध केशर रक्तप्रवाह सुधारण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते.
संपूर्ण कोंबडी विविध पौष्टिक मसाले व अंड्यांच्या मिश्रणाने तयार केली जायची, ज्यामुळे स्नायूंना प्रचंड ताकद मिळते.
अस्सल तुपात आणि काश्मिरी मसाल्यांमध्ये शिजवलेले मटण शरीराला आवश्यक लोह पुरवून रक्ताची कमतरता भरून काढते.
लवंग, दालचिनी, वेलची आणि जायफळ यामुळे शरीराची पचनक्रिया गतिमान राहून आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.
तोंडावर ठेवताच विरघळणारे हे मऊ कबाब पचनास अतिशय हलके असून शरीरातील अशक्तपणा दूर करतात.
या कबाबच्या मिश्रणातील सुकामेवा शरीराला चांगल्या चरबीचा पुरवठा करून स्मरणशक्ती वाढवतो.
शुद्ध देशी तुपात तळलेला, खव्याची साय आणि मधासारख्या पाकात भिजवलेला हा पदार्थ शरीराला झटपट कॅलरी व ऊर्जा देतो.
मुघल पदार्थांमध्ये बदाम, पिस्ता आणि अक्रोडचा विपुल वापर मेंदूचे कार्य आणि हृदयाचे आरोग्य राखण्यास गुणकारी ठरतो.
जेवणानंतर पचनासाठी दिले जाणारे गुलाब, वाळा किंवा बडीशेपचे अर्कयुक्त शरबत शरीरातील अतिरिक्त उष्णता शांत ठेवते.