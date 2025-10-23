Mukesh Sahani : बिहारमध्ये महाआघाडीने उपमुख्यमंत्रिपदासाठी निवडलेल्या मुकेश सहानींचं आहे बॉलिवूडशी कनेक्शन!

प्रमुख व्यक्तिमत्त्व -

मुकेश सहनी हे बिहारच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व आहेत.

अनोखी पार्श्वभूमी -

मुकेश सहनी हेत्यांच्या अनोख्या पार्श्वभूमीमुळे आणि निषाद (मल्लाह) समुदायाचे प्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात.

‘व्हीआयपी’चे संस्थापक -

विकासशील इंसान पार्टी (व्हीआयपी) चे संस्थापक सहनी यांना "मल्लाहचा पुत्र" म्हणून ओळखले जाते.

उपमुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार -

पाटणा येथे झालेल्या महाआघाडीच्या पत्रकार परिषदेत मुकेश सहनी यांना उपमुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले गेले आहे.

वडील साधे व्यापारी -

दरभंगा जिल्ह्यातील सुपौल बाजारात जन्मलेले सहनी यांचे वडील जितन साहनी हे एक साधे व्यापारी होते.

कॉस्मेटिक स्टोअरमध्ये काम -

मुंबईतील एका कॉस्मेटिक स्टोअरमध्ये सेल्समन म्हणून काम करत कारकिर्दीची सुरुवात केली होती.

सेट डिझाइन क्षेत्रात उडी -

मुकेश सहनी यांनी पुढे सेट डिझाइनचे क्षेत्र निवडले पाठपुरावा केला आणि मुकेश सिनेवर्ल्ड प्रायव्हेट लिमिटेडची स्थापना केली.

शाहरूख, सलमानसाठी काम -

मुकेश सहनी यांनी शाहरुख खानच्या देवदास आणि सलमान खानच्या बजरंगी भाईजान सारख्या चित्रपटांसाठी सेट डिझाइन केले आहे.

सहनी समाज कल्याण संस्था -

मुंबईतील यशानंतर, ते सामाजिक कार्याकडे वळले आणि ‘सहनी समाज कल्याण संस्था’ स्थापन केली.

