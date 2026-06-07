हिमालयापेक्षाही प्राचीन! पुण्याच्या 'या' नद्यांना हजारो वर्षांचा इतिहास

Shubham Banubakode
पुण्यातून वाहणाऱ्या मुळा आणि मुठा नद्यांना लाखो वर्षांचा इतिहास आहे. या नद्या सह्याद्री इतक्याच प्राचीन मानल्या जातात.
Mula-Mutha Rivers
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सुमारे ६० दशलक्ष वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या सह्याद्री पर्वतरांगांमधून या नद्यांचा जन्म झाला. त्यांचे अस्तित्व हिमालयापेक्षा जुने मानले जाते.
Mula-Mutha Rivers
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मुठा नदीचा उगम पश्चिम घाटातील वेगाळे गावाजवळ होतो. पुणेकर तिला प्रेमाने "मुठाई" म्हणतात.
Mula-Mutha Rivers
esakal
मुळशीतील मुळेश्वर देवराईतून उगम पावणारी मुळा नदी घनदाट जंगलातून प्रवास करत पुण्याकडे येते.
Mula-Mutha Rivers
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पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळ मुळा आणि मुठा एकत्र येतात. त्यानंतर या नदीला "मुळा-मुठा" म्हणून ओळखले जाते.
Mula-Mutha Rivers
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कवडी परिसरात मुळा-मुठा नदीकाठी दरवर्षी अनेक स्थलांतरित पक्षी येतात. एकेकाळी हा परिसर जैवविविधतेने समृद्ध होता.
Mula-Mutha Rivers
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शहरातील सांडपाणी आणि प्रदूषणामुळे नदीची अवस्था चिंताजनक झाली आहे. प्रदूषणामुळे येथे येणाऱ्या पक्ष्यांची संख्या कमी होत आहे.
Mula-Mutha Rivers
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दंतकथेनुसार राजा गजानकाच्या शापामुळे दोन अप्सरा मुळा आणि मुठा नद्या बनल्या. भीमा नदीत विलीन झाल्यानंतर त्यांना मोक्ष मिळाला.
Mula-Mutha Rivers
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Sasu Sunechi Vihir in Maharashtra
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